Parcarea pentru persoane cu handicap nu e refugiu pentru leneși

11:34:55 / 05 Iulie 2016

Numarul de locuri rezervate handicapatilor ...

... in special in parcarile mall-urilor este cu mult mai mare decat ar fi nevoie! Zeci de locuri stau neocupate in timp ce restul prostilor cauta un loc de parcare. Este adevarat ca suntem un popor de handicapati, dar nu cu handicap locomotor!