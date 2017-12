Parchetul constănţean, “asediat” de interlopi

Procurorii constănţeni au audiat, timp de două zile, zeci de persoane care au avut legătură cu răfuielile sîngeroase ale clanurilor „Fraţii” şi „Spaniolu” petrecute la jumătatea acestei luni. Primul scandal a izbucnit pe 16 august, în Constanţa, în intersecţia de la Delfinariu, cînd Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis “Cristel”, membru important al clanului fraţilor Vasea, a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. Maşina lui a fost blocată în trafic de un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi de un Range Rover, din care a coborît Stila Sarafu, ambii din clanul rival “Spaniolu” După ce Sarafu i-a venit de hac lui Gheorghiu, membrii clanului “Spaniolu” s-au făcut nevăzuţi. Fratele lui “Cristel” a ajuns în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat, ulterior, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Potrivit raportului medico legal, Gabriel Sebastian Gheorghiu are nevoie de 120 de zile de îngrijiri medicale pentru a se reface, motiv pentru care Sarafu este cercetat pentru vătămare corporală gravă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Pe 16 august, la interval de cîteva ore, scandalul a continuat pe holurile unităţii sanitare din Eforie, cînd alţi doi membri ai clanului „Spaniolu”, Florin Sîrbu, de 30 de ani, zis “Ţo”, şi Angel Lucian Straton, de 36 de ani, l-au atacat pe cumnatul lui Gheorghiu, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat. Victima membrilor clanului “Spaniolu”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, a fost tăiat cu cuţitele pe faţă şi pe gît. Acesta a ajuns la spital, unde a rămas peste noapte sub supraveghere medicală. În ziua următoare, el s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a depus o plîngere împotriva agresorilor. Sîrbu şi Straton au fost şi ei trimişi în faţa instanţei sub acuzaţiile de vătămare corporală gravă şi ultraj contra bunelor moravuri. Miercuri noaptea, în timpul audierilor de la parchet, un grup numeros de susţinători ai clanului “Spaniolu” s-a adunat în faţa sediului instituţiei încercînd să-i intimideze pe martori dar şi pe anchetatori. Procurorul de caz, Mădălina Hirea, spune că, în plin curs al audierilor, susţinători, rude şi prieteni ai celor acuzaţi au declanşat scandalul pe motiv că reţinerea presupuşilor agresori reprezintă un abuz al anchetatorilor. Interlopii le-au adresat injurii şi i-au ameninţat atît pe poliţişti, cît şi pe procurori, care au fost nevoiţi să solicite sprijinul jandarmilor pentru a-i potoli pe “spaniolii” înfierbîntaţi. La vederea dubei de jandarmi, membri clanului s-au împrăştiat imediat. Militarii au reuşit să-i legitimeze doar pe 12 dintre ei, nume cunoscute ale lumii interlope constănţene. Este vorba despre: Sorin Cătălin Rosentzveig, zis “Crocodilu”, fratele vitreg al acuzatului Florin Sîrbu, Sunai Emurla, zis “Sunat”, Vasilică Goşman, Bogdan Vera, zis “Bou”, Gabriel Tănăsescu, zis “Farfuri”, Stelian Ruşa, Gheorghe Titi, Adrian Buda, George Piti, Petrică Tomescu, Ionuţ Vanghelici şi Doru Aita.