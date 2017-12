Parcul Arheologic - proiect european, finanțat parțial de constănțeni

00:11:40 / 20 Noiembrie 2015

Proasta administratie

Pai domnule primar daca trebuie sa platim noi ce se va face in 2016, de ce v-ati razgandit, acceptand acest lucru? Poate vorbesc in necunostinta de cauza, insa mi s-ar parea de bun simt, avand aceste intarzieri (intarzieri pe care trebuia sa le anticipati si ma refer la acele contestatii pe care le tratati in bascalie voi cei de la Telegraf dar care sunt convins ca sunt justificate, avand in vedere mafia care domina contractele pe bani publici in Constanta), sa fi depus un nou proiect la inceputul anului, pentru bani europeni ... Ce anume sau mai bine zis CAT v-a facut sa va razganditi si sa ne bagati la plata si, mai ales, lucrarile sa fie facute la foc automat, adica foarte prost, asa cum ne-am obisnuit de multa vreme cu tot ce se face in oras? De unde graba asta suspecta de a da impresia de mare gospodar? Sunteti in campanie electorala, corect? Locuri de alaptat? Exista in Romania asa ceva? Eu, in ignoranta mea nu am auzit, imi pare rau ... auziti domnule primar, nu mai bine faceti dumneavoastra o toaleta publica in parc sau poate ne redati accesul la fosta toaleta publica acaparata de patronul pizzeriei construite peste ea?