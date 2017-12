Parcul auto al României, înnoit cu „Rabla”

Aproape 11.000 de autoturisme noi au fost cumpărate anul acesta prin programul „Rabla“, din cele 46.667 de maşini noi înmatriculate în 2013, a declarat ieri, la conferinţa „Mediafax Talks about Auto Industry“, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) Adrian Gearâp. „Până în prezent, s-au achiziţionat 10.938 de autoturisme noi. Din numărul total de 46 667 de autoturisme noi înmatriculate în acest an, aproximativ 11.000 sunt achiziţionate prin programul implementat de AFM. Se vor adăuga şi cele care urmează sa fie achiziţionate, având în vedere că au fost distribuite încă 3.000 de tichete. Noi sperăm să se transforme în autoturisme noi“, a declarat el. Mai mult de jumătate din parcul auto naţional are o vechime mai mare de 12 ani, iar indicele de mobilitate este foarte redus, a mai atras atenţia Gearâp, menţionând că vechimea medie a maşinilor casate prin programul „Rabla“ din acest an este de 22,5 ani. Preşedintele AFM a mai arătat că o posibilă cauză a încetinirii procesului de înnoire a parcului auto naţional o reprezintă scăderea puterii de cumpărare a cetăţenilor, pe fondul modificărilor cerinţelor de acordare a creditelor. Acesta a mai spus că, din discuţiile purtate cu producătorii auto, în cele zece luni de la începutul anului 2013 s-a înregistrat o uşoară revenire a vânzărilor de autoturisme noi, produsul autohton Dacia înregistrând, de exemplu, o creştere a vânzărilor cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. El a mai anunţat demararea unui studiu de impact privind timbrul de mediu şi programul „Rabla“, de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu AFM, pentru a analiza, alături de industria auto, experţii şi jurnaliştii din domeniul auto, care sunt posibilele deficienţe, dar şi modul prin care pot fi îmbunătăţite aceste instrumente pentru reducerea poluării şi menţinerea competitivităţii pieţei auto din România.