Parcul din Darabani, pe lista proiectelor respinse de MDRT

DOCUMENTAŢIE INUTILĂ Veştile proaste circulă întotdeauna repede, însă cele bune întârzie de fiecare dată sau chiar nu mai ajung deloc, pentru că se pierd pe drum. În categoria veştilor care circulă repede intră şi răspunsurile la proiectele depuse, ba cu bani de la bugetul de stat, ba cu fonduri europene. Primarii din judeţul Constanţa s-au săturat să îşi tot încerce norocul să obţină fonduri prin diverse programe şi să depună dosare întregi cu documentaţie care costă sute de milioane de lei. Un exemplu concludent este un proiect iniţiat în urmă cu doi ani de Primăria Negru Vodă, care viza amenajarea unui parc în satul Darabani. Însă şi de această dată proiectul nu s-a numărat printre cele preferate de autorităţile de la Bucureşti. De altfel, primarii de alte culori politice decât cea a guvernanţilor spun cu fiecare ocazie că nu se bucură de sprijinul Guvernului când vine vorba de proiecte, de aceea de cele mai multe ori rămân cu sertarele pline de dosare cu avize şi autorizaţii obţinute. Primarul din Negru Vodă, Ion Nicolin, spune că proiectul cu pricina fusese depus în urmă cu doi ani la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), condus de Elena Udrea, pentru care costurile de finanţare a lucrărilor ajungeau la 500.000 de lei. „După un an şi jumătate, am primit înştiinţare că ne-a fost respinsă cererea de finanţare, dar nu am primit şi motivaţia răspunsului celor de la Bucureşti”, a declarat edilul, dezamăgit de decizia Ministerului Dezvoltării.

BUGETUL LOCAL, SPERANŢA PROIECTELOR RESPINSE Soluţia autorităţilor locale rămâne până la urmă finanţarea din bugetul propriu, dacă există bani. Primarul oraşului spune că se aştepta să nu primească banii pentru parc, pentru că, în opinia lui, fondurile se duc către primăriile de culoare portocalie. „Încercăm să facem parcul cu forţe financiare proprii. Dar nenorocirea este alta. Ca şi restul administraţiilor locale din judeţ, şi noi avem posturile blocate şi nu avem posibilitatea de a încadra oameni să se ocupe de astfel proiect. Avem un singur om care se ocupă proiecte şi este practic imposibil pentru că munca este titanică”, a mai spus Nicolin. Parcul de la Darabani trebuia să fie amenajat în faţa şcolii şi a bisericii, iar întreaga zonă urma să devină un centru civic al localităţii. Însă primarul speră să poată derula în continuare proiectul, chiar dacă lucrările se vor derula pe o perioadă mai mare de timp, pe măsură ce se vor aloca bani pentru această investiţie.

