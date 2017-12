Parcul Industrial Medgidia, promovat în Turcia

13:34:33 / 17 Decembrie 2013

si ce daca ?

Si ce daca se readuce pe agenda de lucru acest proiect ?! Daca realizarea lui aduce beneficii orasului , si va aduce atunci e f bine ! Sa continui ceva bun este o virtute ! Sa demolezi ceva bun e de acuzat ! Bravo domn Primar ! Ne trebuie locuri de munca aici in oras ! Inchideti gurile carcotasilor , doar rautati si calomnii sint in stare sa spuna ! Dvs , ambitios cum va stim veti realiza si asta ,nu acea vicesa laudata de 2 in 1 admiratori pupincuristi .Au activitate non-stop la adapostul unui oarecare anonimat aici , iar in fata dvs nu ridica nasul . N-au curaj babuinii!