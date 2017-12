Parcul naţional auto, mai vechi de două decenii

Românii au cumpărat, până în prezent, aproape 13.400 de autoturisme noi prin intermediul Programului „Rabla“ 2013, iar circa 19.900 de maşini mai vechi de zece ani au ajuns la casat, arată datele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), remise, ieri, presei. Potrivit sursei citate, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2013” au fost casate 19.846 de autoturisme mai vechi de zece ani, iar până în prezent, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi au fost utilizate 13.385 de tichete valorice. Din numărul total de autovehicule cumpărate, 690 au beneficiat de eco-bonusuri. Datele oficiale arată că vechimea medie a maşinilor casate prin programul guvernamental de înnoire a parcului auto este de 22,5 ani. AFM a alocat în 2013, în primă fază, 135 de milioane de lei pentru 20.000 de tichete „Rabla“. Ulterior, din noiembrie, numărul voucherelor a fost suplimentat cu 3.000 de exemplare. Reamintim că Programul „Rabla“ are ca scop înlocuirea maşinilor mai vechi de zece ani, pentru ediţia din acest an a programului fiind utilizat un singur tichet valoric, în valoare de 6.500 de lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou. Cumularea eco-tichetului cu tichetul „Rabla“ a fost posibilă în cazul achiziţionării unui autovehicul electric. Pentru stimularea cumpărării autovehiculelor cât mai prietenoase cu mediul, s-a oferit posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui eco-bonus în valoare de 500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6, a unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, precum şi a unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. În plus, la achiziţionarea unui autovehicul de acest tip se putea acorda, pe lângă prima de casare, o reducere în cuantum de maximum 1.000 lei, rezultată prin cumulul a cel mult două eco-bonusuri. Prin cumularea noilor informaţii referitoare din partea AFM, în Programul „Rabla“ 2013, din anul 2005 şi până în prezent, au fost casate 479.621 autoturisme uzate şi au fost achiziţionate 239.254 autoturisme noi.