Parcul și Lacul Tăbăcărie, poluate cu... nepăsare și așteptare

07:37:33 / 02 August 2017

Care parc?

Eu cred ca cei din conducere si-au luat multe "responsabilitati" atunci cand au cedat parcul pentru Mall. Daca este adevarat ca si portiunea dintre Mall si satul de vacanta a fost cedata pentru blocuri atunci nu are rost sa ne agitam, nu mai putem vorbi de vreun parc in Constanta. Ma intreb ce o fi cu voi de ati inceput sa semnalati toate astea, pe vremea lui Mazare se facea jaf la drumul mare in orasul asta iar voi taceati malc, ca toata populatia in orasul asta.