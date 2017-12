Parcul Tăbăcărie, groapa de gunoi a Constanței!

19:54:55 / 02 Noiembrie 2017

Articol de rahat!

Da tu mai ziaristule, care te ascunzi in spatele denumirii ""Administratie""(va e rusine cu numele vostru?) , de ce nu faci asa, o ancheta jurnalistica, PE TEREN, si eventual sa-i surprinzi pe nesimtiti care transforma parcul in ghena de gunoi?? Asa, cu poze si poate chiar si cu nume, prenume, eventual si cu cuantumul amenzii date de autoritatile abilitate! Uite eu, am descoperit o persoana, care nu a aruncat gunoiul in pubela si vantul a umplut zona dintre doua blocuri, de hartiile arncate aiurea, langa pubele!! Am trimis sesizare prin SESIZARI CONSTANTA!! Crezi ca s-a intamplat ceva?? Nimic ! Eu credeam ca primaria Constanta, va trimite Politia locala la adresa persoanei, o va amenda si o va pune si sa adune toate hartiile, din spatiul verde! Cu ocazia asta, poate se sesizeaza si domnul George Coman!! Asta e subiect de articol, nu rahatul tau !