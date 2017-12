Parcul Tăbăcărie nu va trece la CJC pentru că... nu vrea PNL?!

Intenția conducerii CJC de a prelua în administrare o parte din Parcul Tăbăcărie s-a lovit de un nou eșec. Aleșii PNL s-au opus din nou proiectului de hotărâre inițiat în acest sens, spunând că expunerea de motive nu este suficient de explicită. Dincolo de toate acestea, subiectul a generat o serie de dispute politice între liberali și inițiatorul proiectului, vicepreședintele CJC Claudiu Palaz. Totul a pornit din momentul în care Palaz a explicat ce a adus nou în proiectul propus spre vot în ședința de marți, 28 noiembrie. „Mi s-a reproșat că nu am motivat suficient de clar proiectul. M-am conformat și am făcut expunerea de motive, din nou, în detaliu. Nu uitați că am ieșit cu un comunicat cu o acțiune pe care nu ați sesizat-o ieri, ca partid, prin care blochez eliberarea din funcție a celor doi consilieri locali, pentru că acea hotărâre este nelegală. Mi-ar fi convenit această stare de tensiune de la această oră din PNL, dar am ales să nu speculez politic acest lucru. Am fost în stare să trec peste aceste punctări politice și, indiferent de ceea ce se va vota astăzi, eu voi merge mai departe”, a spus Palaz, încercând să le explice liberalilor că problemele de ordin politic nu-și au locul în dezbaterea unor proiecte de interes pentru toți constănțenii. La rândul lor, liberalii au spus că motivația vicepreședintelui CJC pentru acest proiect este neconvingătoare. „Singurul lucru care a apărut în plus față de fraza celebră din ședința trecută, „creșterea atractivității Pavilionului Expozițional”, sunt o înșiruire de specificații, în care ni se spun activitățile care se desfășoară în prezent la Pavilion. În expunerea de motive nu spuneți nimic”, a afirmat liberalul George Niculescu. La rândul său, Palaz le-a reproșat liberalilor că refuză să aprobe proiectul pentru că au ceva cu el. „Data viitoare o să-l rog pe domnul Țuțuianu să promoveze proiectul, sunt convins că veți vota cu ambele mâini”, a declarat Palaz.

DE CE A FOST LANSATĂ INIȚIATIVA

Conducerea CJC a luat inițiativa de a prelua o suprafață de 2,5 hectare din Parcul Tăbăcărie, aflată în apropierea Pavilionului Expozițional, pentru a o amenaja corespunzător, dar și pentru a facilita accesul către obiectiv. Liderii forului motivează că această preluare este oportună având în vedere activitățile care au loc la Pavilion (târguri, expoziții, festivaluri). În timpul evenimentelor, se estimează că trec prin zonă aproximativ 3.500 de persoane, iar în afara manifestărilor, frecventează parcul circa 350 de persoane. Tot conducerea CJC readuce în atenție faptul că, de anul viitor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor va funcționa la Pavilion, ceea ce înseamnă că zona va fi mult mai circulată decât în prezent. „În urma unor discuții cu reprezentanții Primăriei Constanța, am ajuns la concluzia că este cel mai bine ca porțiunea de parc din apropierea Pavilionului să o preluăm noi în administrare și să ne ocupăm noi de întreținere și de amenajarea spațiului verde. Dat fiind faptul că Pavilionul Expozițional aparține de CJC, consider că este indicat să ne ocupăm noi de parcul din zonă”, a spus vicepreședintele CJC Claudiu Iorga-Palaz, cel care are în atribuții administrarea Pavilionului Expozițional.