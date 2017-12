Parcul Tăbăcărie se transformă în șantier. Până la Sfântu’ Așteaptă?

01:47:15 / 12 Octombrie 2017

Felicitari pentru articol !

Nu stiu exact ce se intampla la redactia Telegraf ,sper sa o tina tot asa, dar se pare ca ati intors armele impotriva vechiului aliat Primaria si CJC si chiar PSD-ului, BRAVO !!! Pentru putorile si incompetentii din administratia locala, care numai si-au marit salariile , de au terminat bugetul pe anul in curs (acum se imprumuta pentru proiecte imaginare ),nu merita decat dispret si impuscati, la felul in care au distrus in totalitate acest oras ! Jos PSD, jos Fagabou si administratia locala!