Parcul Tăbăcărie, SFĂRÂMAT ÎN BUCĂȚELE! Sau nu va mai fi deloc...

09:06:02 / 13 Octombrie 2017

NU, DISTRUGERII PARCULUI TABACARIE!

Nu este nimeni in orasul acesta care sa organizeze un protest in fata Primariei? Sunt pe cale sa distruga singurul parc mai mare din Constanta si nimeni nu face nimic! Suntem toti atat de lasi si nepasatori incat ne meritam soarta! Am prieteni in alte tari si imi este rusine sa-i invit in acest oras murdar si dezorganizat, fara nici un loc unde sa poti sa respiri aer curat in liniste!