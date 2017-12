Parcul Tăbăcărie va deveni un ținut colorat

Campania „Curățăm Constanța Noastră” nu înseamnă doar curățenie generală, ci și activități care să îi învețe pe oameni să respecte mediul înconjurător. O asemenea acțiune a avut loc vineri, când mai mulți studenți voluntari de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” Constanța au plantat aproape 100 de copaci în Parcul Tăbăcărie, sub coordonarea Greenpact Worldwide. Ei au contribuit, astfel, la înfrumusețarea uneia dintre cele mai circulate zone din parc, adică aria cuprinsă între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și restaurantul „La Cetate”, zonă ce va fi transformată într-un tărâm viu colorat. „Am ales să plantăm arbori Paulownia, pentru că au un ritm de creștere rapid, iar florile sunt colorate în albastru viu, așa că va arăta foarte frumos. Am lucrat cu inspectorii Serviciului de Administrare Spații Verzi din cadrul Primăriei, care ne-au ajutat să identificăm terenul, au realizat proiectul peisagistic și ne-au pus la dispoziție materialele. Nu am lucrat la întâmplare. Nu am realizat această acțiune doar de dragul de a planta, ci am vrut să oferim ceva frumos comunității. Însă, este important ca ceea ce am lăsat noi să fie păstrat. Altfel, munca noastră a fost în zadar”, a explicat coordonatorul acțiunii, Liviu Merdinian. El a mai spus că aceste activități vor continua și în perioada următoare. Chiar săptămâna viitoare a fost planificată o acțiune de plantare a 170 de copaci pe aliniamentul de pe strada Avram Iancu.

