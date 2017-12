Parcurs perfect pentru CVM Tomis în turul campionatului

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, a încheiat neînvinsă prima parte a sezonului 2007-2008, obţinînd victorii pe linie în confruntările susţinute în campionat şi în Cupa CEV. Ultimul joc al anului pentru voleibaliştii Tomisului, disputat sîmbătă, la Piatra Neamţ, a consfinţit supremaţia formaţiei constănţene în întrecerea internă. Echipa antrenată de Stelio de Rocco şi Massimilano Giaccardi a cîştigat cu 3-2 întîlnirea cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ, la capătul unui nou meci maraton, susţinut la numai trei zile după succesul de la Innsbruck. Tomis şi-a adjudecat primul set al partidei din Sala „Ceahlăul” din Piatra Neamţ, cu 26-24, dar angrenajul constănţean nu a mai funcţionat în următoarele două seturi, oboseala acumulată în jocul de la Innsbruck şi pe drumul de întoarcere în ţară spunîndu-şi cuvîntul. Nemţenii s-au impus fără probleme, cu 25-17 şi 25-19, preluînd conducerea cu 2-1 la seturi. Ca şi în partida din Austria, antrenorul Stelio de Rocco a găsit formula cîştigătoare, introducerea lui May - pe centru şi a lui Daivison - pe extremă revigorînd jocul Tomisului. Setul patru a revenit formaţiei de la ţărmul mării cu 25-20, iar în setul decisiv, pe serviciul lui Ilieş, Tomis s-a desprins din start, conducînd cu 5-0. Încercările gazdelor de a recupera acest handicap au fost în zadar, Municipalul constănţean cîştigînd cu 15-13 al cincilea set. Tomis a obţinut astfel al 11-lea succes consecutiv în Divizia A1, iar vacanţa binemeritată a sosit, jucătorii urmînd să revină la pregătiri pe 4 ianuarie.

Au evoluat - VCM Piatra Neamţ (antrenor Dan Gavril): Dascălu - Dumitrache, Ştefură (cpt.), Gheorghiţă, Harbuz, Didorciuc, libero: R. Gavril, au mai jucat: Zaharov, Moisa şi Matei; CVM Tomis (antrenor Stelio de Rocco): Ilieş - Erkan, Began (cpt.), Hein, Ashlei, Voinea, libero: Tănăsescu, au mai jucat: May, Daivison, Meyer, Toronyai şi Yankov. Au arbitrat: Angeluş Cotoanţă şi Cornel Malaxia (ambii din Bucureşti). Observator: Gheorghe Vişan (Bucureşti).

În celelalte meciuri desfăşurate sîmbătă, în etapa a 11-a din Divizia A1 la volei masculin, s-au înregistrat următoarele rezultate: Explorări Baia Mare - Steaua Bucureşti 2-3; Unirea Dej - Constam Buzău 1-3; Phoenix Şimleul Silvaniei - VCM Rm. Sărat 3-2; Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 2-3. Partida U. Cluj - LAPI Dej, scor 3-0, s-a disputat în devans.

“Nu vom obosi niciodată să cîştigăm”

Acestea au fost cuvintele antrenorului principal al Tomisului, Stelio de Rocco, după succesul de la Piatra Neamţ, care a sintetizat perfect dorinţa de victorie din tabăra constănţeană. Meciul de sîmbătă a fost catalogat de tehnicianul Tomisului ca fiind cel mai dificil din campionat, mai ales că s-a jucat în condiţii speciale: “Gazdele nu au fost la fel de obosite. După efortul depus de jucătorii mei la Innsbruck şi oboseala acumulată pe drum, am reuşit să strîngem rîndurile şi să obţinem un succes important, la capătul unui meci foarte dificil. Noi jucăm toate meciurile la victorie. Sîntem neînvinşi, iar acum trebuie să ne bucurăm de vacanţă”. După încheierea partidei de la Piatra Neamţ, căpitanul formaţiei constănţene, Radu Began, care a împlinit, vineri, 31 de ani, era extrem de fericit pentru parcursul foarte bun al Tomisului din acest sezon: “Am încheiat fără înfrîngere prima parte a campionatului. Ne-am dorit foarte mult acest lucru şi am muncit foarte mult pentru a realiza ceea ce ne-am propus. A fost un meci greu, după un alt joc de 3-2. Noi am dorit amînarea acestui meci, dar nemţenii nu au vrut. Au dorit să ne bată dar nu au putut”. “Este bine că am încheiat cu o victorie anul şi nu am pierdut niciun meci. La Piatra Neamţ a fost unul dintre cele mai dificile jocuri din tur, mai ales că veneam după o perioadă grea. Condiţiile de la Piatra Neamţ sînt speciale şi mă bucut cu atît mai mult că am reuşit să cîştigăm”, a spus Sergiu Ilieş, coordonatorul de joc al Tomisului. “Am fost obosiţi după jocul de la Innsbruck. Am încercat să jucăm cît mai bine şi am reuşit, părăsind terenul învingători. La Piatra Neamţ este frig în sală, condiţiile de joc sînt grele, dar cel mai important lucru este că am cîştigat şi am încheiat anul neînvinşi”, a declarat şi Erkan Togan, universalul Tomisului, la finalul întîlnirii de la Piatra Neamţ.

Cu ocazia Crăciunului, conducerea Club Volei Municipal Tomis, antrenorii şi jucătorii campioanei României vor să mulţumească suporterilor şi tuturor celor care susţin cea mai bună echipă constănţeană în 2007, urînd un “Crăciun Fericit” iubitorilor voleiului.

Clasament

1. CVM TOMIS 11 11 0 33: 7 22

2. VCM Piatra Neamţ 10 8 2 28:10 18

3. Steaua Bucureşti 10 8 2 27:12 18

4. Dinamo Bucureşti 11 7 4 24:19 18

5. Explorări Baia Mare 10 7 3 23:15 17

6. Unirea Dej 11 5 6 23:22 16

7. Remat Zalău 10 5 5 19:22 15

8. U. Cluj 11 4 7 16:25 15

9. Constam Buzău 11 3 8 20:25 14

10. VCM Rm. Sărat 11 3 8 17:26 14

11. Şimleul Silvaniei 11 3 8 12:28 14

12. LAPI Dej 11 0 11 2:33 11

Parteneri instituţionali:

Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori tehnici:

Sensi Blu, Hotel Flora, Hotel Malibu, Restaurant Temple, Pepsi, Mycronic Design, RATC

Furnizori oficiali:

Champion, Mycronic Design, Niss

Parteneri media:

Telegraf, TV Neptun

Sponsori:

Grup Servicii Petroliere, Carrefour, Aqua Magic, EMU, Black Sea, Oil Terminal, Alcor Construct, West House Group, Astek, Conpress Group, Polaris, Telegraf Advertising, Pepsi, Icar Tours