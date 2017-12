La Cafe-Cafe, specialitatea casei o reprezintă parfeul cu trabuc. Ca să nu-şi piardă răbdarea pînă îi aduce comanda şi ca să evite să-i crească barba, clientul are mai multe opţiuni la dispoziţie pentru a trage în piept plictiseala. Urmînd exemplul revoluţionar de viaţă şi luptă al patronului, clientul ar putea încerca un trabuc. E o artă să ştii să pipăi trabucul, precum Puppy în momentul în care îşi evaluează şansele la deputăţie, şi să-l gîdili. Înţeleg că, în ultima vreme, aşteptînd parfeul mult dorit, diverşi cetăţeni s-au apucat de fumat, ignorînd pericolele la care se expun. La Cafe-Cafe, se predă în voie lecţia trasului în piept. Cu sau fără trabuc din partea casei. Dacă nu tragi un trabuc, te trage curentul, care umblă pe sub balamale. Ca să serveşti o asemenea delicatesă, e musai să fii antrenat pentru o anumită temperatură glacială, altfel, rişti să rămîi fără dinţi în gură! Sigur, şi pe alte căi... Dacă te iei după spusele ospătarului pus pe fiţe, parfeul reprezintă încununarea unei ore de aşteptare, nervi şi consternare, motiv pentru care ţi se recomandă să-ţi pui pofta-n cui cu trabucul nimănui. Dacă vrei să vezi cum te simţi în pielea fraierului, comanzi parfeul cu trabuc. În mod normal, fiind vorba de un produs extrem de complicat, ar trebui să ţi se ofere o broşurică mică privind modul de preparare şi de consum. Dacă întrebi exasperat de ce nu ţi se aduce comanda, primeşti un răspuns de-a dreptul savant: ”Se montează” (!!) Eu cunosc pe cineva care şi-a construit o casă într-o lună de zile. Păstrînd proporţiile, construcţia parfeului durează mai mult. E drept, condiţiile de lucru sînt dintre cele mai grele. În primul rînd, pentru că este congelat bocnă, trebuie spart cu pikamerul, sculă care lipseşte cu desăvîrşire din dotarea clientului, care client, ei bine, nu are de unde să ştie că merge la Polul Nord. Cît se “montează” parfeul, clientului i se permite să facă o evaluare a momentului în care a realizat că, trecînd pragul unităţii cu pricina, şi-a... norocul! Fiind vorba de un produs care se serveşte numai îngheţat beton, se cuvine ca anumite reguli de protecţia muncii să fie respectate exemplar, pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite. În primul rînd, ospătarii trebuie să fie echipaţi, chiar dacă e arşiţă afară, cu mănuşi îmblănite şi căciuliţe. Pentru tranşarea parfeului beton, în aşa fel încît clientul să nu mai fie nevoit să aştepte încă o oră, se impune dotarea unităţii cu tacîmuri de calibru tip pikamer, explozibil pentru dizlocarea rîurilor îngheţate, detonatoare sau încălzitoare de grup, precum cele folosite în peşteri, instalaţii de topit gheaţa şi de frecat menta. De asemenea, am constatat că, din cauza poleiului, ospătarii patinează cînd sînt chemaţi să ia o comandă. Ar fi mai mult decît utile nişte materiale antiderapante. În cazul în care acestea se procură mai greu, se poate folosi zaţul rămas de la cafea. În ce priveşte fiţele ospătarului, asta e treaba trabucului! Parfeul îngheţat bocnă poate fi servit lejer doar de cei care au dinţi de tablă. În rest, în situaţii normale, fără Yeti omul zăpezilor, se instituie o comisie specială a cărei misiune este una singură - să-ţi bage produsul pe gît! Montajul parfeului reprezintă o experienţă de viaţă pentru cei mai mulţi dintre noi, care, desigur, nu trebuie repetată. Cu sau fără trabuc…