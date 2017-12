Parfumul comestibil, inventat de un chef român

Un bucătar din Alba Iulia a inventat un parfum comestibil, pe care îl foloseşte pentru mâncărurile dulci, dar și pentru corp. Esenţa este unică în România şi este testată de clienții unui restaurant din municipiul Sebeș. Parfumul „Vert de Toma”, creat de bucătarul Cosmin Ioan Toma, conține lavandă, fenicul și mentă sălbatică și se păstrează în sticluțe de zece mililitri. „Parfumul <<Vert de Toma>> este un parfum comestibil pentru el, pentru ea și pentru deserturi. Interesant la acest parfum, unic în România, este că poate fi folosit și pentru corp, dar și în loc de after-shave. Parfumul, de culoare verde, are miros de lavandă, fenicul și puțină mentă sălbatică”, a declarat chef Cosmin Toma. La fel ca orice alt bucătar, Cosmin Toma a evitat să spună rețeta exactă și modul de preparare, afirmând, cu zâmbetul de buze, că sunt „secrete” pe care nu are de gând să ler divulge. „Pot spune ce conține, dar nu pot să dau rețeta exactă. Are un gust răcoritor și se pune pe mâncărurile dulci, spre exemplu pe pieptul de rață, pe fructe de pădure, merge la curcan și la toate dulciurile și deserturile dacă şi clientului îi place gustul de lavandă. Te poți da cu el și pe corp pentru că nu pătează. Am lăsat o sticlă deschisă și în cameră mirosea foarte frumos”, a adăugat chef Toma. Potrivit acestuia, parfumul este unic în România, din 2018 va fi scos la vânzare, iar „prețul nu va fi mare”.

„Clienții restaurantului din Sebeș unde lucrez au testat parfumul și pot spune că produsul este de succes. Eu, spre exemplu, îl folosesc atât pentru corp, cât și în mâncăruri”, a mai spus Cosmin Toma. Potrivit bucătarului, parfumul <<Vert de Toma>> va fi lansat la evenimentul “Alba Carolina FOOD FEST”, ce va avea loc în perioada 11-14 mai 2017.

Cosmin Ioan Toma are 40 de ani şi lucrează de 18 ani ca bucătar, fiind cunoscut în comunitatea locală pentru inventivitatea și modul în care reinterpretează rețete clasice.

În toamnă, bucătarul din Alba Iulia a lansat o carte de bucate de trei metri înălțime și patru lățime care conține rețete inedite precum „trandafiri muraţi” şi „ciorbă de burtă sub formă de piramidă”.

Între rețetele sale inedite se mai numără „Desert din vanilie servit în intestin de porc”, „ghiveci cu flori” sau „Sarmale întoarse”. Toma este consultat la mai multe restaurante din Transilvania, a participat la mai multe competiții și expoziții cu specific culinar, iar în timpul liber predă lecții de gastronomie bucătarilor amatori.