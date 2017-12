Părinții adolescentului care a violat o fetiță de un an, arestați pentru amenințare

Părinții adolescentului de 14 ani din comuna constănțeană Lumina, arestat preventiv, după ce ar fi violat o fetiță de un an au fost și ei arestați preventiv după ce i-au amenințat pe martorii din dosarul fiului lor, pentru a-și retrage declarațiile. Potrivit poliţiştilor, în perioada 9 martie - 11 iunie cei doi au exercitat ameninţări cu acte de violenţă asupra a două persoane, martori în dosarul penal în care este cercetat fiul lor pentru viol, încercând să le determine pe acestea să îşi retragă declaraţiile formulate. Părinții adolescentului au fost duși la Judecătoria Constanţa, iar instanţa a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzațiile de influenţare a declaraţiilor şi ameninţare. Adolescentul în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv în 5 iunie după ce, în urmă cu trei luni, a violat o fetiță de un an și patru luni, iar pe frații acesteia i-a amenințat cu un cuțit. Potrivit procurorilor Parchetului Judecătoriei Constanța, fapta s-a petrecut în 8 martie, când băiatul de 14 ani a pătruns în locuinţa fetiței, în cameră fiind și frații acesteia, toți minori. Surse din rândul anchetatorilor spun că adolescentul a fost expertizat și s-a stabilit că în momentul comiterii faptei avea discernământ.