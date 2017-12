Părinte revoltat pentru că i se cer bani pentru renovarea clasei. „Până când?“

Nu e început de an școlar în care părinții să nu fie anunţaţi că şcoala are fel de fel de nevoi, așa că li se cere să contribuie cu diverse sume. În ultimele zile, mai mulți părinți nemulțumiți ne-au transmis cât li s-a cerut la începutul anului școlar pentru renovarea și modernizarea claselor, dar și pentru alte cerințe precum auxiliare, culegeri sau dicționare. Bani pentru renovarea și zugrăvirea clasei, pentru parchet, perdele, jaluzele, dar și pentru plata paznicului școlii - aceasta este contribuția părinților de la Școala generală nr. 8 din Constanța. Cel puțin așa a relatat tatăl unui copil care învață în clasa întâi, într-un comentariu postat la articolul ”Bani grei! Se cumpără tot în școli, inclusiv concursurile inventate!”. Iată ce spune: ”Directoarea impune părinților din clasa întâi să renoveze clasele, să zugrăvească clasa, să dea bani pentru parchet, perdele, jaluzele, pentru plata paznicului școlii. În fiecare an aceeași placă. Doar ce terminasem cu cel mare (copilul - n.r.), acum îl am pe cel mic în clasa întâi. Până când? Rușine!”. Cu toate acestea, mulți părinți se conformează și achită sumele cerute de profesori. Alții, în schimb, țin neapărat să contribuie, sub pretextul că vor ce e mai bun pentru copiii lor. ”Bani, bani și iar bani... De câțiva ani aceeași poveste: fondul clasei și fondul școlii. S-a făcut atâta tam-tam împotriva achitării acestor fonduri, că nu sunt legale și să nu se mai ceară bani părinților. Dar nu s-a pus nimic în practică. La CNMB (Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța - n.r.) s-au cerut în fiecare an aceste fonduri. Nici nu a început bine anul școlar că deja s-a cerut fondul școlii”, a spus un alt părinte. Continuăm campania demarată de cotidianul ”Telegraf”, așa că vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail office@telegrafonline.ro, dar și în secțiunea de comentarii (în ediția online www.telegrafonline.ro) a acestui articol să ne spuneți, chiar și sub protecția anonimatului, ce bani vi se cer la începutul anului școlar și școlile la care învață copiii dumneavoastră.

