“Părintele”, mulţumit de jocul Farului

PLANUL LUI IOAN SDROBIŞ. Rezultatele bune obţinute în ultimele două jocuri, dar şi creşterea nivelului de joc al echipei, au adus încredere în tabăra Farului. Mult mai liniştit cu cele cinci puncte acumulate în clasamentul Seriei I, antrenorul Ioan Sdrobiş este convins că formaţia de pe litoral are forţa să urce în jumătatea superioară a ierarhiei. “Am jucat mult mai bine şi începem să ne apropiem de ceea ce ne-am propus. Rezultatele ne-au dat mai multă încredere, dar şi mai multă responsabilitate. Poate am fi reuşit mai mult în deplasarea de la Juventus, dacă arbitrul nu ne-ar fi dezavantajat în repriza a doua, când a acordat nenumărate lovituri libere pentru gazde, dar şi un penalty. Oricum, arbitrajul nu reprezintă o scuză, pentru că trebuie să găsim soluţii pentru orice situaţie. În plus, unii dintre jucători au căzut pe final, pentru că au probleme cu pregătirea fizică. Chiar şi aşa, pe final am avut mai multe ocazii, inclusiv o bară”, a spus “Părintele”, care s-a declarat mulţumit de noul sistem, cu trei fundaşi centrali: “Jocul pare mai consistent, chiar dacă mai există greşeli individuale. Pentru noi, toate meciurile sunt grele, dar avem nevoie de trei puncte sâmbătă, cu Dunărea Galaţi, pentru a lega victoriile de pe teren propriu. Le-am dat jucătorilor exemplul celor de la Unirea Urziceni, care au strâns o echipă în câteva zile şi au reuşit să învingă şi Steaua, dar şi Dinamo. Oricum, noi avem un drum clar, pentru formarea unei idei de joc şi alcătuirea unei formule de start”, a explicat Sdrobiş. În afara lui Gică Butoiu, “Părintele” şi-a luat încă trei ajutoare, cei mai experimentaţi jucători din lot, portarul Dan Zdrâncă, fundaş Ion Barbu şi atacantul Adrian Câmpeanu, aducându-şi aportul în timpul antrenamentelor, când îşi coordonează coechipierii. “Mă ajut şi pe mine, îi ajut şi pe ei, pentru că se formează ca antrenori”, a explicat tehnicianul Farului.

CĂPITAN ÎN PREMIERĂ. În absenţa lui Cosmin Paşcovici, rămas rezervă, banderola de căpitan a fost purtată la partida cu Juventus Bucureşti de un alt fundaş, Liviu Ştefan. “Pentru mine este o onoare să port banderola de căpital al Farului, mai ales că sunt constănţean şi am crescut la acest club. Totodată, reprezintă şi o responsabilitate în plus. Egalul de la Bucureşti ne-a adus încredere, ţinând cont că am jucat organizat, iar gazdele nu şi-au creat mari ocazii de a marca. Eu am mai jucat în sistemul cu trei fundaşi central şi cred că ne ajută, pentru că le permite extremelor să urce mai mult în ofensivă. Cu Dunărea Galaţi ne va fi greu, dar un succes ne-ar aduce linişte şi ne-ar urca în clasament”, a spus jucătorul în vârstă de 31 de ani.