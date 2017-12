„Părintele Arsenie Papacioc se află în apropiere și prin casa în care el a viețuit!“

Marți, 19 iulie, se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Arsenie Papacioc, unul din cei mai importanți duhovnici ai ortodoxiei românești. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a săvârșit zilele trecute, după Sfânta Liturghie, o slujbă de pomenire la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus că Părintele Arsenie a fost înțelept, bun sfătuitor și un vindecător de suflete. ”Părintele Arsenie este prezent nu doar prin mormântul său care se află în apropiere și prin casa în care el a viețuit și a spovedit și îndrumat mii de credincioși, dar și prin moștenirea spirituală lăsată Bisericii, prin multele sale predici. În mod tainic este prezent prin rugăciunile sale din Ceruri pentru că cei care s-au rugat mult aici pe pământ în viața pământească se vor ruga și în Ceruri”, a spus Preafericitul Daniel.

„MI S-AU ÎNTÂMPLAT MULTE MINUNI...“

Slujba a adunat mai mulți enoriași, atât localnici, cât și turiști. Oamenii, cu frică de Dumnezeu, s-au rugat și s-au închinat în fața mormântului. ”Îmi pare nespus de bine că am reușit să ajung la mormântul părintelui. L-am cunoscut. A fost un om extraordinar, de o blândețe ieșită din comun. Te făcea să pleci din chilia sa, unde te primea cu mare căldură, plin de viață, de optimism, cu speranțe că lucrurile se vor rezolva. Am primit de la părinte în dar un desen. Mi-a spus că era pasionat în tinerețe. Îl păstrez cu mare drag”, a spus o turistă. Un localnic a mărturisit că părintele i-a luminat calea, a reușit să ducă la bun sfârșit un mare proiect: ”Simțeam că nu termin, că tot ce am început nu are sfârșit. Parcă nu aveam ieșire. Am mers la părinte și mi-a deschis drumul, mi-a luminat, la propriu, calea. Am luat acest lucru ca un mare semn. A fost omul Domnului. A ajuns în Rai, unde sunt convins că ne privește și se roagă pentru noi toți”. Și mărturisirile celor prezenți la slujbă au continuat: ”Acest mare părinte merită să fie sfânt. A vindecat foarte multe suflete, a reușit să aducă pe mulți aproape de Dumnezeu. Suntem cu toții mari păcătoși, dar asta nu înseamnă că nu putem fi iertați. Trebuie să ne rugăm și să cerem iertare. Eu, de când vin și mă rog aici, la Mănăstirea din Techirghiol, îmi merg toate din plin. Bunul Dumnezeu îmi ascultă toate rugăciunile. De multe ori parcă mă trec fiorii. Mi s-au întâmplat multe minuni aici, în acest loc sfânt, unde a trăit o bună parte din viață Părintele Arsenie”.

DESPRE ARSENIE PAPACIOC...

Arhimandritul Arsenie Papacioc s-a născut la 13 august 1914, în satul Misleanu, comuna Perieți, din județul Ialomița. Numele civil al Părintelui Arsenie a fost Anghel. În 1932, el a absolvit Școala de Arte și Meserii din București și a fost primit ca „frate” la Mănăstirea Cozia în 1947. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București (1950), a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii Slatina (26 septembrie 1950), însă a fost arestat la 14 iunie 1958 și condamnat la 20 de ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Părintele a fost întemnițat în închisorile din Brașov, Aiud și Jilava și a fost eliberat în 1964. După ieșirea din închisoare a fost numit preot în Ardeal, a fost un timp stareț la Mănăstirea Cozia, iar din 1976 a devenit duhovnic al Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol.