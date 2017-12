"Părintele" punk rock a murit

Tommy Ramone, fost membru al trupei Ramones, a murit la vârsta de 62 de ani, în locuința sa din New York.Toboşarul şi producătorul muzical Tommy Ramone, fost membru al trupei Ramones, considerată un pionier al stilului punk rock, a murit vineri, în locuinţa sa din cartierul Ridgewood din Queens, New York. El avea 62 de ani şi suferea de cancer al ductului biliar, potrivit variety.com. Născut Erdelyi Tamas, în Budapesta, Ungaria, şi cunoscut în lumea muzicii ca Tom sau T. Erdelyi, Ramone a cântat pe primele trei albume ale grupului Ramones: “Ramones” (1976), “Leave Home” (1977) şi “Rocket to Russia” (1977). De asemenea, el a fost coproducător pentru ultimele două albume, cu Tony Bongiovi şi Ed Stasium. După ce a părăsit grupul Ramones, pentru a se concentra pe munca de studio, acesta a coprodus albumul din 1984 al trupei, “Too Tough to Die”, cu Ed Stasium. În locul său, în trupă, a venit Marc Bell (Marky Ramone). Tom Erdelyi a emigrat în America în 1957 şi a crescut în Forest Hills, Queens, unde a cântat cu chitaristul John Cummings – devenit mai târziu Johnny Ramone -, în Tangerine Puppets. A studiat ingineria şi a lucrat la Record Plant, unde a asistat la o sesiune de înregistrări a lui Jimi Hendrix, în 1969. Ramones a fost o formaţie rock americană, formată în suburbia New Yorkului Forest Hills, Queens, în 1974. Toţi membrii formaţiei şi-au creat pseudonime care se terminau cu numele Ramone, deşi nici unul dintre ei nu a avut vreo legătură cu acesta. Ei au susţinut peste 2.200 de concerte, mergând în turnee fără pauză pe durata a 22 de ani. Trupa s-a destrămat în 1996, după un spectacol suţinut la Palace, în Hollywood, Los Angeles. Toţi membrii fondatori ai formaţiei au murit ulterior. Grupul Ramones a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2002.