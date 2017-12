Părinţi... civilizaţi

Etapa a doua a înscrierilor celor mici în clasa pregătitoare şi clasa I s-a desfăşurat fără probleme la Constanţa. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), insp. Maria Moga, părinţii s-au înghesuit la înscrieri doar în prima zi. „Lucrurile merg bine. Nu ni s-au raportat probleme nici din partea părinţilor, nici din partea conducerilor unităţilor de învăţământ. În etapa a doua s-au înscris, până la ora actuală, circa 2.300 de copii, dintre care 1.300 la clasa I şi o mie la clasa pregătitoare”, a menţionat insp. Moga. În cele două etape, s-au înscris 7.499 dintre cei 10.500 de copii evaluaţi şi recenzaţi. Ieri, în şcolile din oraş era linişte totală. Cozile la secretariatele şcolilor nu s-au mai reluat iar atmosfera era degajată. La Şcoala „Dan Barbilian”, nici urmă de părinte. Pentru această unitate au fost recenzaţi 24 de copii la clasa pregătitoare care are aprobate de ISJ patru clase cu un total de 74 de locuri. „În prima zi a fost aglomerat. Acum este linişte. Mai vin câte doi, trei părinţi să depună dosarele. Noi nu am înregistrat probleme”, a declarat secretara şcolii, Alina Gorgan. Pentru clasa I, la Şcoala „Dan Barbilian” au fost recenzaţi 36 copii, dintre care s-au înscris 23. Aceeaşi atmosferă calmă am întâlnit-o şi la Şcoala „Nicolae Iorga”. Potrivit datelor primite aici, până ieri, peste jumătate din cele 50 de locuri disponibile la clasa pregătitoare fuseseră ocupate. Aceeaşi situaţie se înregistra şi la clasa I. Şi la „Ciprian Porumbescu” lucrurile au mers ca „unse”. Clasa I este deja formată cu 60 de viitori elevi înscrişi iar pentru clasa pregătitoare există peste 50 de cereri. Până ieri, se înscriseseră aproximativ 30 de copii. Conducerea şcolii face eforturi pentru a le asigura micuţilor de la clasele pregătitoare toate condiţiile, aşa că, la etajul doi al clădirii, va fi amenajat un spaţiu special destinat lor. Vor exista aici două săli cu mobilier adecvat vârstei lor, o cantină şi grupuri sanitare în funcţie de înălţimea celor mici. Mobilierul va fi asigurat de Ministerul Educaţiei însă celelalte modificări vor trebui efectuate din bugetul instituţiei de învăţământ, cu sprijinul asociaţiei de părinţi. Este vorba despre mochete, dulapuri şi igienizările obişnuite.