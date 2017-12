Părinţii britanici vor da vina pe Moş Crăciun pentru cadourile mai puţine

Circa 40% din părinţii britanici le vor spune copiilor că Moş Crăciun este de vină pentru cadourile mai puţine cumpărate în acest an, în contextul crizei economice. Rezultatele au fost obţinute în urma unui sondaj Netmums.com, pe un eşantion de o mie de părinţi din Regatul Unit. Alţi 5% din părinţi au spus că vor avea o conversaţie sinceră cu copiii lor şi le vor spune adevărul despre Moş Crăciun, pentru a motiva lipsa cadourilor mai generoase în acest an. Cei mai mulţi dintre britanici, 49%, au afirmat că vor face tot posibilul pentru a se asigura că darurile primite de copiii lor vor fi pe măsura aşteptărilor acestora. “Multe familii fac economii în acest an, însă le sfătuim pe mame să nu se simtă vinovate şi să evite tentaţia de a intra în datorii. Mai bine folosim criza financiară pentru a ne aminti că sărbătoarea Crăciunului ar trebui să fie magică, legată de miracole şi imaginaţie şi nu de valoarea sacului lui Moş Crăciun”, a comentat Siobhan Freegard, fondatoarea Netmums.com..