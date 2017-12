Părinţii copiilor cu handicap beneficiază de program redus de lucru

Prin modificarea Legii 448/2006, persoanele cu handicap vor beneficia de noi drepturi şi măsuri de protecţie din partea statului român. Dacă pe vechea lege care reglementa acordarea indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap persoana care avea în îngrijire un copil cu handicap beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent lunar, pînă cînd micuţul împlinea 3 ani, noile reglementări stabilesc noi limite de vîrstă în acordarea drepturilor băneşti. Astfel, concediul şi indemnizaţia lunară de 450 de lei vor fi acordate pentru copilul cu handicap cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. Persoana care nu îndeplineşte condiţiile legale şi care are în îngrijire un copil cu handicap beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în valoare de 300 de lei, pînă la 3 ani. Cealaltă fracţiune de 150 de lei va fi acordată după împlinirea vîrsta de 4 ani. Totodată, părinţii sau îngrijitorii pot beneficia de program de lucru redus la patru ore pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 18 ani, dar şi concedii medicale, tratament gratuit în ambulatoriu sau la domiciliu. "Persoana cu handicap care nu realizează alte venituri în afara indemnizaţiei lunare şi care are în îngrijire un copil, primeşte 450 de lei pînă cînd acesta împlineşte 2 ani, iar pînă la 7 ani, ajutor în valoare de 150 de lei. De asemenea, de alocaţia lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50 de lei, beneficiază persoana care are în regim de urgenţă un copil cu handicap", a declarat directorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Constanţa, Daniela Dragomir. Specialiştii mai spun că de aceste drepturi beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, care are copilul spre încredinţare în vederea adopţiei sau în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist şi a tutorelui.