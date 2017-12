Părinţii de la „Nicolae Iorga” protestează împotriva mutării

Peste 30 de părinţi, însoţiţi de copii, au protestat ieri, în curtea Şcolii Generale „Nicolae Iorga”, împotriva deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa de a transforma unitatea şcolară în grădiniţă. „De ce au venit acum, după ce am renovat clădirea? Am muncit pe brînci pentru ca şcoala să arate aşa. Din puţinii bani pe care îi cîştigăm am dat şi aici pentru ca micuţii noştrii să înveţe în condiţii decente”, a declarat Denisa Cadîr, unul dintre părinţii revoltaţi de decizia ISJ. Părinţii adunaţi în curtea şcolii au declarat că dacă unitatea îşi va schimba destinaţia, ei nu îşi vor mai trimite copiii la şcoală, ci îi vor ţine acasă, pentru că le este teamă să îi trimită atît de departe. De asemenea, în curtea şcolii au fost prezenţi şi o parte dintre părinţii unor copii proaspăt înscrişi în clasa întîi, care s-au declarat nemulţumiţi de faptul că au aflat, cu doar cîteva săptămîni înaintea începerii anului şcolar, că trebuie să găsească altă şcoală. „Practic, copilul meu nu este înscris. Dacă aveau de gînd să facă acest lucru, de ce au mai permis să se facă înscrieri la această şcoală?”, a povestit, revoltat, Adrian Beznea. Potrivit preşedintelului Comitetului de Părinţi din cadrul Şcolii Generale „Nicolae Iorga”, Simona Radu, angajaţii viitoarei grădiniţe au venit în sediul şcolii şi au scos din sălile de curs mobilierul existent, mutîndu-l pe hol. Mai mult, lucrurile copiilor, care erau încuiate în dulapurile din clase, au dispărut. „Majoritatea familiilor care îşi trimit copii aici au posibilităţi financiare reduse, iar manualele sînt trecute de la un copil la altul. În plus, în dulapuri mai erau şi rechizitele copiilor, pentru ca aceştia să nu vină la şcoală cu ghiozdanele încărcate. Toate acestea au dispărut”, susţine Simona Radu.

Eficientizarea sistemului de învăţămînt va continua

Reprezentanţii ISJ au declarat că eficientizarea sistemului de învăţămînt constănţean va continua, în ciuda protestelor părinţilor. „În aceeaşi situaţie sînt încă patru unităţi de învăţămînt, dar ei nu se plîng., Dacă şcoala nu ar fi fost în centrul oraşului, ci undeva la marginea judeţului, nu ar mai fi zis nimeni nimic. În ţară sînt desfiinţate şcoli din mediul rural. Eu am preferat să-i pun pe copiii din municipiu să meargă cîţiva kilometri în plus, decît să-i pun pe copiii din mediul rural să plece în alte localităţi pentru a putea urma cursurile unei şcoli”, a declarat inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Petrică Miu, care a adăugat că Ministerul Educaţiei a solicitat, în următoarele zile, situaţia cheltuielilor standard pentru fiecare elev. Mai mult, el a precizat că dacă se va face descentralizarea unităţilor de învăţămînt şi fiecare va primi o anumită sumă pe cap de elev, atunci Şcoala Generală „Nicolae Iorga” nu ar putea funcţiona şi ar da faliment, cheltuielile fiind prea mari faţă de venituri. „Nu este normal ca părinţii unor copii din alte cartiere, care învaţă la alte şcoli, să plătească şi pentru educaţia copiilor din şcolile cu un efectiv sub limită. Trebuie să ne gîndim cum cheltuim banul public, să ne gîndim la drepturile tuturor părinţilor”, a afirmat prof. Miu. Referitor la lucrurile copiilor, el a declarat că dulapurile au fost mutate de personalul şcolii şi nicidecum de personalul grădiniţei, care este format numai din educatoare în acest moment. Părinţii elevilor de la Şcoala Generală „Nicolae Iorga” nu sînt însă de acord cu explicaţiile reprezentanţilor ISJ, declarînd că „vom scoate băncile în curte şi vom ţine cursurile aşa, dacă altfel nu se poate. Vom continua protestul pînă ni se va face dreptate”.