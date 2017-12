Părinţii elevilor cu spray lacrimogen, sancţionaţi

Cei doi elevi care în cursul zilei de luni au pulverizat spray paralizant în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea”, din Constanţa, au fost audiaţi, ieri, de poliţişti, în prezenţa părinţilor. În urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere de pe holul şcolii, poliţiştii au aflat de la profesori că cei care apar pe filmare sunt Romeo C. şi Robert S., ambii de 15 ani, foşti elevi ai unităţii de învăţământ. Părinţii lui Robert S. spun că fiul lor este acuzat pe nedrept şi că acesta s-ar fi dus la şcoală pentru a se întâlni cu prietena lui. „Copilul meu nu a făcut absolut nimic. El are o prietenă care învaţă la acea şcoală şi s-a dus acolo împreună cu un alt amic. El a intrat la toaletă şi prietenul a dat cu un spray, din câte am înţeles, paralizant. Când a ieşit din toaletă, nu a văzut agitaţie şi a plecat, pentru că avea antrenament. Copilul mi-ar fi spus, nu m-ar fi minţit, însă a susţinut că nu a dat el cu spray”, a declarat Adrian Stavian, tatăl unuia dintre elevii suspectaţi că au pulverizat spray. Acesta a adăugat că fiul său nu este un copil-problemă, ba din contră, face sport de performanţă şi este campion, având două medalii de aur şi una de argint la K1. Poliţiştii însă au o altă variantă în ceea ce priveşte desfăşurarea evenimentelor.

AMENDĂ DE 250 DE LEI „Cei doi cunoşteau foarte bine modul în care era asigurată paza şcolii, modul în care era monitorizată activitatea prin camerele de luat vederi, intrările, ieşirile şi, în plus, au profitat de o conjunctură favorabilă: înlocuirea gardianului public, care era în concediu, cu un alt gardian care a executat paza. Foştii elevi au profitat şi de faptul că se întorceau mai mulţi copii de la ora de educaţie fizică şi au intrat odată cu aceştia. Între etajele 1 şi 2 au pulverizat o parte din conţinutul spray-ului, după care, în toaleta băieţilor, au pulverizat ce a mai rămas în tub. S-a discutat atât cu autorii, cât şi cu părinţii acestora, au recunoscut fapta, regretă şi au motivat că a fost o glumă copilărească. S-a luat măsura sancţionării contravenţionale a părinţilor cu câte 250 de lei pentru nesupravegherea minorului”, a declarat şeful Secţiei 3 Poliţie Constanţa, cms. şef Ovidiu Valentin Grosu.