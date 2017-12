Părinţii incestuoşi de la Cumpăna dau vina unul pe celălalt

Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, recursul formulat împotriva arestării preventive de cei doi aşa-zişi părinţi de la Cumpăna, arestaţi pentru viol şi incest, respectiv complicitate la viol. Georgeta Costăchescu şi Sedat Bechir au fost audiaţi în şedinţă publică şi nu au făcut altceva decît să dea vina unul pe celălalt, fără să se gîndească la fiul lor de şase ani căruia i-au nenorocit viaţa. Singurul lor ţel a fost acela de a convinge instanţa să le dea drumul, încercînd să atingă coarda sensibilă a judecătorilor. „M-a bătut şi m-a ameninţat că mă omoară dacă nu fac ce zice el. Aşa că am fost obligată să fac...ce mi-a zis şi el m-a fillmat!”, a povestit femeia plîngînd în hohote. „Nu e adevărat, doamna judecătoare, nu am ameninţat-o şi nu am forţat-o să facă nimic. Ea avea o plăcere mare să-i facă aşa ceva copilului, eu habar nu aveam ce se întîmplă în cameră, dormeam în altă parte. Uitaţi-vă la ea cum plînge, aşa mă păcăleşte şi pe mine de opt ani de cînd stăm împreună, cu lacrimi şi cu rugăminţi. Eu am altă religie şi m-am certat cu familia pentru ea, mă şantajează emoţional ca să fac ca ea...”, a susţinut Sedat Bechir fără nici o urmă de remuşcare în glas. Atitudinea lor nu i-a înduplecat pe magistraţi, care au le-au respins recursul, menţinîndu-i după gratii pentru următoarele 29 de zile. Reamintim că poliţiştii din localitatea constănţeană Cumpăna, cei care au descoperit acest caz şocant, spun că micuţul în vîrstă de numai şase ani a trăit un coşmar de neimaginat: a fost forţat să întreţină raporturi sexuale cu mama lui, în timp ce tatăl filma totul cu o cameră video. Grozăvia a ieşit la iveală în urmă cu doar cîteva zile, atunci cînd Georgeta Costăchescu, de 25 de ani, a mers la postul de poliţie din localitate şi a povestit că ar fi fost bătută de concubinul ei, Sedat Bechir, de 32 de ani. Oamenii legii au început cercetările şi, în scurt timp, au descoperit secretul celor doi. În urma unei percheziţii efectuate în casa în care aceştia locuiau, poliţiştii au găsit într-un şifonier proba complicităţii lor îngrozitoare: o casetă pe care înregistraseră scenele în care Georgeta Costăchescu îşi silea copilul să întreţină relaţii sexuale cu ea. Femeia a declarat în faţa poliţiştilor că a fost obligată de Sedat Bechir să îşi abuzeze băieţelul. Anchetatorii nu au, deocamdată, indicii care să confirme spusele Georgetei Costăchescu, mai ales că Sedat Bechir nu şi-a recunoscut implicarea în această poveste şocantă. Individul le-a spus procurorilor că nu are nicio legătură cu filmarea respectivă şi că în noaptea de 5 spre 6 iulie nici măcar nu era acasă. Oamenii legii spun că Sedat Bechir are cazier, el fiind condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat.