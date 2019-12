Părinţii primesc zile libere când şcolile copiilor sunt închise

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, în unanimitate, un proiect de lege care prevede acordarea unor zile libere pentru unul dintre părinţi, în situaţia închiderii temporare a școlilor. Iniţiativa aparţine deputaţilor PSD şi ALDE și are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a alor situaţii extreme. Propunerea acordă deptul unuia dintre părţinţi de a asta acasă cu copilul, dacă acesta are vârsta de până în 12 ani sau dacă este încadrat în categoria persoanelor cu dizabilităţi. În situaţia familiilor monoparentale, zilele libere se acordă părintelul care este tutore legal. Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielolor personale din bugetul de venituri al angajtorului şi este egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Proiectul prevede ca în cazul în care în urma unor verificări se constată că ambii părinţi au solicitat simultan zile libere, va fi anulată definitiv posibilitatea ulterioară de a mai beneficia de prevederile legii. „Propunerea legislative vine în spriinul părinţilor, având în vedere problemele cu care aceştia se confruntă când copiii sunt nevoiţi să rămână acasă în situaţia închiderii școlilor”, arată expunerea de motive.