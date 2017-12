Părinţii, vinovaţi pentru lipsa de educaţie contraceptivă a tineretului

Specialiştii sînt de părere că tinerii au probleme legate de contracepţie din cauza părinţilor, care nu le asigură o educaţie sexuală corespunzătoare. Vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepţiei, reprezentanţii Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) au spus că, în ciuda faptului că tinerii au la dispoziţie multe surse de informare cu privire la contracepţie, nivelul de educaţie este scăzut, din cauza faptului că ei nu pun în practică informaţiile pe care le posedă. Directorul executiv al SECS, dr. Borbala Koo, spune că tinerii aleg, de multe ori, să folosească metodele tradiţionale, precum metoda calendarului, chiar dacă există multe campanii de informare şi tinerii au la dispoziţie o gamă largă de metode de contracepţie (pilula contraceptivă, prezervativ, sterilet). Medicii spun că mamele nu au o educaţie corespunzătoare şi, tocmai de aceea, nu sînt capabile să îşi educe eficient copiii în legătură cu metodele de contracepţie. Discuţiile legate de sex sînt considerate ruşinoase şi de aceea sînt evitate de către părinţi. Un studiu de specialitate arată că un sfert dintre tinerii între 15 şi 24 de ani nu au folosit metode de contracepţie la primul contact sexual. Motivele invocate de tineri pentru neutilizarea metodelor contraceptive sînt teama că părinţii vor afla, teama de a fi examinat, costul ridicat, opoziţia partenerului dar, mai ales, lipsa de informare cu privire la acestea. Potrivit specialiştilor, tinerele sub 19 ani care rămîn însărcinate au riscul de a avea o sarcină cu risc obstetrical crescut, din cauza faptului că organismul este încă în creştere. Pe de altă parte, un avort făcut la o vîrstă fragedă poate duce la infertilitate. Anual, aproximativ 29.000 de românce devin mame înainte să împlinească 19 ani, potrivit SECS. Tot potrivit datelor statistice, în fiecare an se înregistrează în jur de 500 de naşteri la fete sub 15 ani. În 2005, România era pe locul II în Europa după numărul mamelor mai tinere de 19 ani, pe primul loc fiind Marea Britanie, cu 50.000 de naşteri la respectiva categorie de vîrstă. Tot în 2005, la grupa de vîrstă 15-19 ani, s-au înregistrat aproape 18.000 de întreruperi de sarcină legale, ceea ce înseamnă aproximativ 10% din totalul avorturilor din acel an. Tinerii români îşi pot alege, la şcoală, ca disciplină opţională, educaţia sexuală, disciplină care se desfăşoară deja şi în şcolile din Constanţa. De menţionat este faptul că, la Constanţa, de Ziua Mondială a Contracepţiei, nu a fost organizată nicio acţiune, medicul coordonator Olimpia Pariza declarînd că nu au sosit la timp materialele informative pe care ar fi dorit să le împartă tinerilor. „Noi avem o serie de materiale, însă aşteptam ceva deosebit, legat de contracepţia la adolescente”, a mai spus dr. Pariza.