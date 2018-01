Paris Hilton a rămas fără casă de discuri

Moştenitoarea lanţului hotelier Hilton a rămas fără contractul cu casa sa de discuri, din cauza rezultatelor slabe ale albumului său de debut. Paris Hilton, condamnată la 23 de zile de închisoare în urma nerespectării eliberării condiţionate pentru o acuzaţie privind conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, este foarte afectată de decizia casei de discuri..

Reprezentanţii Warner Brothers s-au declarat dezamăgiţi în urma investiţiei de 250.000 de dolari în videoclipul single-ului “Stars Are Blind”, care a ajuns doar pe locul 18 în Billboard Hot 100 din SUA şi într-un turneu mondial de promovare, care a adus vînzări de mai puţin de 500.000 de exemplare. Cel de-al doilea single al cîntăreţei, “Nothing in This World”, a ajuns cu greu pe poziţia 89 în topul Billboard Hot 100 Pop.