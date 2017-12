Paris Hilton, de nerecunoscut

Starleta americană Paris Hilton, care adoptă de obicei un look de păpuşă Barbie, este de nerecunoscut într-un pictorial pentru ”V Magazine”, vedeta pozând în ţinute nebişnuite. Într-una dintre imagini, Paris Hilton poartă haine din piele neagră şi apare topless, sânii fiindu-i acoperiţi de părul ei lung. Într-o altă fotografie, vedeta stă pe un scaun şi poartă cizme lungi, provocatoare şi o jachetă din piele. În interviul care însoţeşte imaginile, Paris Hilton a vorbit despre cum a ajuns o celebritate şi cum a dezvoltat brandul Paris Hilton. ”M-am mutat în New York când aveam 15 ani şi am fost invitată în cluburi şi la petreceri şi toată această scenă socială s-a deschis pentru mine, atunci s-a schimbat totul”, a povestit aceasta. După ce şi-a lansat cariera în televiziune cu reality show-ul The Simple Life, vedeta vrea prin noua ei emisiune, intitulată The World According to Paris, să arate lumii cum este ea, de fapt.

Paris Hilton a mai mărturisit că admiră femei puternice precum Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Kate Moss, Martha Stewart sau Oprah Winfrey. A mai menţionat că, ceea ce gândesc oamenii despre ea nu este întotdeauna adevărat. Vedeta în vârstă de 30 de ani este strănepoata fondatorului imperiului Hilton, Conrad Hilton. În ultimii zece ani, Paris Hilton arareori a lipsit din tabloidele din întreaga lume.