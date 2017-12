Paris Hilton se relansează în muzică

La mai puţin de o lună de la eliberarea din închisoare, Paris Hilton se pregăteşte de o nouă lansare muzicală, un material discografic în colaborare cu producătorul Scott Storch, care a mai lucrat cu Beyonce, Christina Aguilera, 50 Cent sau Dr. Dre. Starleta este hotărîtă să facă noul album mai bun decît precedentul, intitulat “Paris”. În acest sens, ia lecţii de canto de cîteva ori pe săptămînă. Paris Hilton s-a întîlnit deja cu conducerea executivă MTV, deşi nu este clar dacă s-a vorbit despre viitorul album sau un alt proiect.

Albumul de debut al starletei s-a vîndut sub aşteptări, anul trecut, iar cronicile nu i-au fost favorabile. Cei de la Warner Bros. se pare că au fost foarte dezamăgiţi după ce au investit 250.000 de dolari în videoclipul piesei “Stars Are Blind” şi în turneul promoţional, care a adus încasări de mai puţin de o jumătate de milion de dolari. Piesa a ajuns pe locul 18 în topul american Billboard, în timp ce al doilea extras, “Nothing In This World”, abia a atins locul 89. În Europa, însă, piesa “Stars Are Blind” a fost primită destul de bine.