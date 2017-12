Paris Hilton, trei ani de supraveghere judiciară

Moştenitoarea celebrului lanţ hotelier a fost condamnată la trei ani de supraveghere judiciară după ce şi-a recunoscut vinovăţia în urma acuzaţiei de conducere în stare de ebrietate. În luna septembrie, Paris Hilton a fost arestată la Hollywood după ce poliţia a remarcat că aceasta conducea maşină în stare de ebrietate. În afară de cei trei ani de libertate sub supraveghere, Paris Hilton a mai fost amendată cu suma de 390 de dolari şi obligată să urmeze un program de dezintoxicare.

În urma unei înţelegeri cu procurorii, Paris Hilton poate să îşi reducă pedeapsa cu un an dacă efectuează 40 de ore de muncă în folosul comunităţii. Acesta a adăugat că s-a ajuns la această înţelegere pentru că nivelul de alcool din sîngele lui Paris Hilton era la nivelul minim pentru a putea fi pusă sub acuzaţie. Sentinţa a fost dată în aceeaşi zi în care Paris Hilton şi-a lansat o linie de accesorii şi haine pentru animale de companie, sub marca Little Lily.