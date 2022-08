Pariurile pe goluri explicate

Pariurile pe goluri reprezinta in ziua de astazi una dintre cele mai populare optiuni de pariere, indiferent de sportul la care facem referire. Pronosticurile pe goluri sunt atractive si palpitante, usor de inteles de catre oricine si ofera cote foarte bune in majoritatea cazurilor, astfel ca ele sunt preferate de multi jucatori la pariuri sportive.

In cele ce urmeaza vei afla totul despre pariurile pe goluri – ce sunt acestea, care sunt avantajele oferite de ele, tipuri de pariuri pe goluri explicate, precum si alte informatii utile si valoroase.

Ce sunt pariurile pe goluri?

Pariurile pe goluri sunt un tip de pronosticuri care evident fac referire strict la numarul de goluri marcate intr-un meci. Ele sunt raspandite intr-o gama larga de sporturi, incepand cu fotbalul, care este de departe cel mai popular si continuand cu sporturi precum handbalul, hocheiul si altele.

In cadrul pariurilor pe goluri nu te mai intereseaza sub nicio forma rezultatul final al meciului, castigatorul, scorul la pauza sau alte asemenea detalii, ci strict numarul total de goluri inscrise in respectivul eveniment sau eventual, golurile marcate de una dintre echipele implicate.

Daca in urma cu mai multi ani pariurile sportive se rezumau la anticiparea rezultatului final al unui meci, la pariurile de tipul pauza/final sau la cele pe scor corect, acum oferta de pronosticuri este extrem de difersificata, iar pariurile pe goluri sunt poate chiar cele mai populare.

In ziua de astazi poti paria pe goluri la orice agentie de pariuri de pe internet, iar pe aceasta pagina gasesti un top cu cele mai bune case de pariuri din Romania.

Avantajele pariurilor pe goluri

Tinand cont de popularitatea imensa a acestor tipuri de pronosticuri, probabil ca te intrebi si tu care sunt avantajele lor si de ce ele sunt preferate de atat de multi pariori, nu-i asa?

Iata in lista urmatoare cateva dintre avantajele pe care le obtii atunci cand pariezi pe goluri:

Poti evita rezultatele surpriza – in ziua de astazi, in sportul modern rezultatele surpriza sunt parca tot mai des intalnite si chiar si echipele cotate cu sanse minime ajung sa obtina uneori rezultate nesperat de bune. Asemenea rezultate strica multe bilete ale pariorilor care joaca pe rezultat final sau handicap, insa daca alegi sa pariezi pe goluri poti sa eviti multe dintre aceste rezultate surprinzatoare. Faptul ca nu te intereseaza echipa castigatoare sau diferenta, ci doar numarul total de goluri marcate reprezinta un avantaj important

– atunci cand pariezi pe goluri ai si avantajul ca pariul tau poate fi castigat intr-un timp relativ scurt (referindu-ne la pariurile de tipul Peste/Over la goluri). Aproape indiferent de momentul in care se afla un meci, ai mereu sanse de reusita a pariului, pentru ca exista multe situatii in care se marcheaza un numar mare de goluri intr-un interval scurt de timp

– cand vei plasa pariuri pe goluri vei urmari evenimentele sportive intr-un alt mod, mult mai palpitant si vei astepta cu sufletul la gura marcarea unui gol. Asadar, aceste tipuri de pronosticuri sunt dinamice si iti ofera o experienta de joc extrem de interesanta

– ai la dispozitie multe variante de pariere – deoarece pariurile pe goluri sunt foarte populare, ele se gasesc in ziua de astazi intr-o gama larga de optiuni de pariere. Poti paria de la cele mai comune pronosticuri, de tipul Sub/Peste pana la pariuri pe marcatori, goluri intr-un anumit interval de timp si multe alte optiuni interesante

Tipuri de pariuri pe goluri

In oferta caselor de pariuri de pe internet vei gasi destul de multe optiuni de pariere pe goluri. Dintre acestea iti prezint mai jos cele mai populare optiuni pentru meciurile de fotbal care merita incercate:

Sub/Peste X goluri – este cel mai comun tip de pariu pe goluri si presupune anticiparea faptului ca o anumita linie de goluri setata de agentie va fi depasita sau nu pana la finalul meciului

– poti sa pariezi doar pe numarul de goluri inscris de una dintre echipele implicate, alegand tot dintre variantele "Sub/Peste" la anumite linii disponibile

– este practic tot un tip de pariu "Sub/Peste", doar ca ai la dispozitie mai multe linii, iar in ceea ce priveste validarea pariurilor exista si urmatoarele situatii: pariu rambursat, pariu pe jumatate castigat sau pariu pe jumatate pierdut

– un alt tip de pronostic foarte apreciat de jucatori este "GG" sau "Ambele echipe inscriu"; in cadrul lui pariezi pe faptul ca ambele echipe implicate in meci vor marca cel putin cate un gol sau ca macar una dintre ele nu va reusi sa inscrie

– sunt oferite anumite intervale de goluri (de exemplu 0-2, 1-3, 2-4, 2-5 etc.) pe care tu poti paria, iar numarul total de goluri inscrise in meci trebuie sa fie cuprins in respectivul interval pentru a castiga pariul

– poti sa pariezi si pe momentul in care crezi ca sa se va marca primul gol in meci; agentia de pariuri stabileste un anumit minut, iar tu pariezi pe faptul ca primul gol va fi inscris inainte sau dupa momentul respectiv

– pariezi pe care dintre reprize va avea mai multe goluri inscrise sau poti miza chiar pe egalitate de goluri in cele 2 reprize

– la meciurile mai importante poti sa pariezi chiar si pe jucatorii care crezi ca vor marca unul sau mai multe goluri in meci

Acestea sunt practic pariurile pe goluri clasice, dar pe langa ele exista si altele mai speciale, precum: metoda marcarii primului gol (cu sutul, cu capul, din penalty etc.), primul gol marcat din interiorul sau din afara careului, prima echipa la X goluri, GG & Total goluri si multe altele.

Concluzionand, pariurile pe goluri reprezinta o optiune foarte interesanta de pariere, iar daca inveti sa le alegi cu atentie si sa analizezi meciurile in aceasta directie ele se pot dovedi si foarte profitabile.