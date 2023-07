Parkway Drive la Arenele Romane: Program si reguli de acces

Parkway Drive canta in Romania pe 29 iunie la Arenele Romane in aer liber. Invitati sunt americanii de la Chelsea Grin.



Parkway Drivevin din Australia si canta de 20 de ani fiind una dintre cele mai apreciate trupe de metal din lume. Numele formatiei provine de la numele strazii unde artistii faceau repetitii.



Influentati de nume mari ale scenei internationale, precum Slayer, Iron Maiden sau Rage Against the Machine, australienii si-au pus propria amprenta asupra muzicii demonstrand acest lucru prin lansarea a sapte materiale de studio care au ajuns in topurile din intreaga lume.



Cel mai recent album intitulat 'Darker Still' a fost oferit fanilor anul trecut pe 9 Septembrie fiind bine primit atat de public cat si de critici. Turneele trupei sunt mereu sold out in jurul lumii.



Parkway Drivecontinua sub aceeasi formula din 2006, cand s-a alaturat trupei bassistul Jia 'Pie' O'Connor. Ceilalti membrii sunt aceiasi inca de la inceputurile activitatii din 2003.



Chelsea Grinvin din Statele Unite, din Salt Lake City si activeaza din 2007, timp in care au lansat sase materiale de studio. Cu toate ca este una dintre cele mai cunoscute formatii de deathcore, in muzica Chealse Grin se pot identifica si influente de doom sau black metal si pe alocuri chiar de symphonic. Printre formatiile care i-au influentat se numara Slayer, A Perfect Circle, Whitechapel sau Emmure.

Urmeaza un nou material discografic, intitulat Suffer in Heaven care va fi lansat pe 17 Martie anul acesta. Albumul va fi continuarea precedentului, 'Suffer in Hell', cele doua discuri fiind defapt un dublu album.

1. REGULI DE ACCES

Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:30. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite. Concertul are loc in aer liber.

Accesul pentru toate categoriile de bilete se face pe jos prin Parcul Carol - Portile de fier

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

2. PROGRAM

Acces: 19:00

Chelsea Grin: 19:30 - 20:30

Parkway Drive: 21:00- ...

3. Categorii de bilete

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Categoria Premium - Cu loc in Sectorul E sau fara loc in fata scenei in Zona A. Contine: Afis cadou, bar separat.

- Categoria A (Wild Eyes)- Fara loc in fata scenei

- Categoria B (Vice Grip)- Cu loc in Sectorul K sau fara loc in spatele Zonei A

- Categoria C (The Void) Cu loc in Arena mai putin in sectoarele K si E sau fara loc in spatele Zonei A

BILETE:

Biletele se pun in vanzare peiabilet.rola urmatoarele preturi:

- WILD EYES (categoria A) - fara loc in fata scenei - 299 lei earlybird (primele 500) de bilete, 329 de lei in presale si 350 de lei la intrare

- VICE GRIP (categoria B) - Cu loc in Sectorul K sau fara loc in spatele Zonei A - 259 lei earlybird (primele 500 de bilete), 279 de lei in presale si 300 de lei la intrare

- THE VOID (categoria C) - Cu loc in Arena mai putin in sectoarele K si E sau fara loc in spatele Zonei A - 179 de lei earlybird (primele 500 de bilete), 199 lei in presale si 250 de lei la intrare

- PREMIUM - 499 lei - Cu loc in Sectorul E sau fara loc in fata scenei in Zona A. Contine Afis cadou, bar separat

Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.

Copiii sub 7 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet.

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.