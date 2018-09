Parlamentar: „PNL încalcă Regulamentul Camerei Deputaților”

Deputatul PSD Beatrice Tudor a declarat, în contextul demersurilor anunțate de către PNL, că Opoziția parlamentară greșește atunci când se folosește de tensiunea din PSD pentru a valida încălcarea Regulamentului Camerei Deputaților în ceea ce privește schimbarea președintelui acestui for. „Este un gest iresponsabil, care demonstrează lipsa de interes a Opoziției pentru soluții constructive. PNL nu face altceva decât să pescuiască în ape tulburi, ceea ce spune totul și despre intențiile PNL și despre modul în care înțelege să facă politică. Demersul lor încalcă în mod clar Regulamentul Camerei Deputaților, care are prevederi clare și explicite pentru condițiile de numire și revocare a Președintelui acestui for. În ceea ce privește așa zisa susținere din partea unor parlamentari PSD a demersului PNL, cred că este o provocare agresivă și violentă, care va rămâne fără răspuns. Funcția de Președinte al Camerei Deputaților revine PSD, iar în această privință partidul este unit și coerent ”, a declarat Beatrice Tudor.