Parlamentarii au plănuit aproape 400 de vizite oficiale externe

11:11:45 / 05 Ianuarie 2015

2 OAMENI , CEAUSESCU CU ELENA AU CONDUS 23DE MILIOANE SI O SLEATCA DE MAFIOTI , PARLAMENTARI,SENATORI,MINISTRIINU SINT IN STATRE SA CONDUCA20 DE MILIOANE,CIT MAI SINTEM.

CINE II CONTROLEAZA PE ACESTI PLIMBARETI IN TOATA LUMEA PE BANII DE LA GURA ACESTUI POPOR SI CE JUSTIFICARI AU IN PRIVINTA , CA ROMANIA VA FI RECOMANDATA CA O TARA IN CARE SE POATE INVESTI , FARA CA ACESTI MAFIOTI SA LE CEARA MITA , CA SE DUC INVESTITORII DE NICI NU VOR SA MAI AUDA DE ROMANIA , ASA CA LASATI PLIMBARILE PE BANII DE LA GURA NOASTRA , CEAUSESCU SE PLMBA CU NEVASTA , DAR NEGOCIA CU STRAINII SI ADUCEA CEVA IN TARA DE SAU FACUT ATATEA SI AM FACUT FOAMEA SI FRIGUL , CA SA AVETI VOI CE VINDE , SENATORI , PARLAMENTARI , MINISTRII SI CITI MANCAI MAI SINTETI SI SA VA PLMBATI CURUL IN AVIOANE LUXOASE SI CONFORT EXTRA IN TARI STRAINE , SINTETI RUSINEA ACESTUI POPOR INFOMETAT SI INGHETAT DE ATITEA SCUMPIRI SI CU VENITURI DE NU POTI SA-TI CUMPERI O PAINE , DUPA CE PLATESTI TOATE DATORIILE CATRE STAT , APA CURENT ELECTRIC , GAZE SI TOT CE TINE DE A SUPRAVIETUI , AR TREBUI ACEST POPOR OROPSIT SA VA PUNA LA ZID , CUM LA-TI PUS VOI PE CEAUSESCU , SA PUTETI VINDE TOATA TARA IN VOIE SA NU DATI SOCOTEALA NICI LUI CEAUSESCU PE CARE LA-TI IMPUSCAT SI NICI ACESTUI POPOR , CEAUSESCU CHEAR DACA NE-A INFOMETAT SI CALDURA CU PORTIA n CURENT ELECTRIC CU PORTIA ,DAR CEL PUTIN AM RAMAS DE PE URMA LUI CU UN APARTAMENT SI TOATA POPULATIA ROMANIEI A RAMAS CU LOCUINTE PE CATA VREMA ACUM , DEGEABA NE ASIGURAM CASESLE PENTRU DEZASTRE NATURALE , CUTREMURE INUNDATII , CA ASIGURATORII NE MANINCA BANII SI SINT LIBERI CA PASARILE CERULUI , NU LE FACE NIMENI NIMIC , JUSTITIA ESTE CORUPTA SI IMPART BANII CU HOTII , ASA CA DREPTATEA ESTE INGROPATA DE ACESTI HOTI SI CRIMINALI AI ACESTUI POPOR .