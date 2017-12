Parlamentarii constănţeni girează schimbarea denumirii oraşului Basarabi în Murfatlar

Primăria şi Consiliul Local (CL) Basarabi au luat iniţiativa schimbării denumirii oraşului Basarabi în Murfatlar, pentru a se reveni la prima titulatură a localităţii, pentru a se respecta tradiţia şi numele iniţial, cunoscut atît pe plan naţional cît şi internaţional. Iniţiativa autorităţilor de la Basarabi a fost salutată de mai bine de jumătate din populaţia oraşului. Edilii de la Basarabi, împreună cu reprezentanţii tuturor partidelor de la nivel local, s-au întîlnit ieri cu parlamentarii constănţeni, scopul întîlnirii fiind acela al semnării unei iniţiative legislative referitoare la schimbarea denumirii oraşului. “Prima denumire a oraşului a fost Murfatlar. Murfatlar este atestat ca localitate, ca urmare a descoperirii monumentului rupestru, dar nu am găsit o denumire scrisă a localităţii de la acea vreme. În 1921, această denumire a fost schimbată, ca urmare a unei iniţiative a unor parlamentari dobrogeni. Atunci s-a considerat că ar fi cazul să se schimbe numele mai multor localităţi din Dobrogea, care aveau nume turceşti, după o perioadă de dominaţie otomană. Cu acest prilej a fost schimbat şi numele de Murfatlar în Basarabi, denumire care a rămas pînă în 1925, cînd s-a ajuns la concluzia că ar fi bine să se revină la vechiul nume, care începuse deja să aibă o rezonanţă foarte mare, atît ca urmare a dezvoltării Staţiunii de Cercetări Viticole Murfatlar, cît şi a IAS-ului cu acelaşi nume, înfiinţat în 1951. În 1975, din motive cît se poate de naţionaliste, s-a revenit la denumirea de Basarabi, nume care s-a păstrat pînă azi“, a declarat primarul oraşului, Nicolae Crivineanu. “Într-o lume care se globalizează, într-o Europă care tinde spre unificare, am înţeles dorinţa domnului primar, a CL, a tuturor forţelor politice de la Basarabi, de a impune denumirea de Murfatlar pe harta Europei. Oraşul este extrem de recunoscut prin podgoria de aici, o podgorie care poartă faima şi a adus numele acestei localităţi în toată lumea, şi cred că demersul acesta vine să alăture faima şi acest renume localităţii care a dat naştere acestei podgorii. Noi am luat act de iniţiativa oamenilor politici de la Basarabi, am salutat faptul că nu este o iniţiativă politică, ci a purtat girul tuturor forţelor politice din CL, al primarului. Este o iniţiativă legislativă care are semnătura tuturor forţelor politice, ceea ce mă face să fiu optimist în privinţa succesului acestui demers. Este o lege organică, deci va avea nevoie de votul majorităţii deputaţilor. Cred că pragmatismul va învinge în această dispută, pentru că sînt şi voci contra acestui proiect de lege. Există o întreagă motivaţie de ordin istoric care ar impune necesitatea păstrării denumirii de Basarabi, însă noi credem că factorul pragmatic trebuie să domine şi cred că oraşul nu va avea decît de cîştigat în urma acestei decizii“, a declarat deputatul PSD Alexandru Mazăre. La rîndul său, deputatul PD Laurenţiu Mironescu a spus că noua denumire a oraşului le-ar asigura locuitorilor din zonă “un paşaport” în Europa, unde vinul de Murfatlar este renumit. Săptămîna viitoare, proiectul legislativ va fi votat de CL Basarabi, după care va ajunge în Parlament. “Vom face cîteva demersuri şi vom prezenta hotărîri care vor purta şi semnătura CL, pe care le vom depune la Senat“, a declarat deputatul PNL Gheorghe Dragomir. Iniţiativa va fi discutată în Senat, după care va merge spre adoptare în Camera Deputaţilor, care are drept de decizie. Prezent la întrunire, deputatul UDTTMR, Amet Aledin, a declarat că este încîntat de faptul că această localitate îşi va recăpăta denumirea care a făcut-o atît de cunoscută. “Comunitatea noastră salută această iniţiativă, cu atît mai mult cu cît 8% din populaţia oraşului este de origine tătară. Murfatlar, în limba turcă, vine de la murvet, care înseamnă om generos“, a declarat Amet Aledin. Dacă această iniţiativă va fi aprobată de cele două Camere, în toamnă, denumirea oraşului va putea fi schimbată.