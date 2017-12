Parlamentarii constănţeni speră la normalitate

Parlamentarii constănţeni care au participat aseară la votul din plenul camerelor reunite privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu consideră că în Parlament a revenit democraţia.

Senatorul PSD Nicolae Moga: “Ne aşteaptă o nouă campanie electorală în care, de această dată, preşedintele Traian Băsescu trebuie să se apere, şi în care noi, parlamentarii care am votat suspendarea lui şi organizarea referendumului, să le spunem românilor de ce trebuie ca Traian Băsescu să fie demis. Le vom explica punct cu punct de ce Traian Băsescu a ajuns în această situaţie, şi românii sunt cei care trebuie să decidă dacă noi am avut dreptate. Eu sper şi vreau ca după 29 iulie să intrăm în normalitate, o normalitate în care Guvernul să-şi ia liniştit măsurile necesare pentru economia României. De asemenea, sper ca viitorul preşedinte să nu mai fie atât de jucător, pentru că, după cum s-a văzut, dacă limitele au fost depăşite, am ajuns în aceste situaţii de criză politică. Sper ca ceea ce s-a întâmplat vineri în Parlament să fie o lecţie pentru toată lumea, şi toţi să înţeleagă faptul că puterea nu este veşnică”.

Deputatul PNL Gheorghe Dragomir: “Urmează o perioadă extrem de interesantă. Aproape patru săptămâni de campanie electorală în care noi trebuie să le explicăm românilor de ce trebuie să plece Băsescu acasă. Sper ca, după 29 iulie 2012, România şi românii vor începe să se obişnuiască din nou cu o viaţă şi o societate normală, fără scandaluri, fără ură, fără dezbinări. Asta trebuie să înţeleagă românii că urmează după 29 iulie 2012”.

Senatorul PC Mircea Banias: “Vineri, toţi românii au asistat la o lecţie de democraţie. Până la urmă, Parlamentul este cel care trebuie să decidă soarta acestei ţări, fără niciun fel de interferenţe. Până la urmă, poporul trebuie să decidă dacă preşedintele Traian Băsescu trebuie să fie demis sau nu. Noi, parlamentarii, le-am oferit, vineri, prin votul dat, această posibilitate”.