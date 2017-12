Parlamentarii dezbat iar pensiile speciale

06:23:20 / 15 Iunie 2015

Comentarii

Dar noi amarati de functionari din administratie ,finante .casa de pensii, sanatate etc care dupa 40 de ani de munca m iesit cu o pensie de 1100- 1400 lei ce sa mai spunem.la noi nu se gandeste nimeni? Numai la noi se aplica asa zisul sistemul de contribuibilitate Grefieri curtea de conturi justitia ,etc sa nu mai vorbim de armata politie servici speciale au pensi speciale.Ei mananca cu 2 guri ? De ce este atata nedreptate in tara noastra Noi nu ne ajungem de la o luna la alta cu bani pentru medicamente ,hrana plata utilitati iar ei huzuresc De vina sunt si asciatiile noastre de pensionari care nu lupta si pentru noi pentru ca in conducerea lor si-au gasit loc oameni cu pensii mari care se aleg intre ei.si ii doare in cot de cei amariti De ce nu a dat in judecata Guvernul Boc care nu a respectat timp de 3ani legea pensiilor aveam si noi o pensie mai mare cu 20la suta.structurile militare care au asciatii puternice si nu numai ei au dat in judecta gstatul si si -au cistigat niste dreptur nimai noi nu Conducatori asociatiilor de pensionari sa-si dea demisia si sa iasa public in fata noastra si sa spuna ce demersuri a facut pentru noi