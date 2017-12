Parlamentarii își fac armată, dotată cu tancuri, artilerie și avioane de luptă

18:11:55 / 03 Noiembrie 2016

ALESII NEAMULUI DELIREAZA

Aceasta stire a produs o vie emotie in intreaga lume . NATO este intr-o mare dilema , urmand sa hotarasca in cel mai scurt timp daca va coopera cu Garda Nationala sau i se va subordona . Proiectul va duce la realizarea visului secular , de realizare a inarmarii intregului popor in lupta contra imperialismului . Am fost tentati , un moment , sa credem ca la baza crearii " Garzii " stau conceptiile intrunite ale lui Napoleon , Clausewitz si Stalin , dar parca nu poate fi verosilima aceasta ipoteza . Cei trei nu pot fi capabili sa aiba o asemenea gandire . Ca sa ajungi la o asemenea conceptie cazona , trebuie sa ai un lung antrenament de gandire activa , pe care doar parlamentaristii romani o pot avea . Numai o asemenea garda poate fi capabila sa apere marile realizari realizate ( sic ) in cei 26 de ani de palavrageala in Parlament . Dupa o matura chibzuinta , am ajuns la concluzia ca propunerea este rezultatul studiului inspirit de versurile patriotice : " sunt soldat si calaret , uite am un cal istet , am si sabie de lemn si pusca de dat la semn " . Doamne , ce s-ar mai infrupta alesii neamului daca se vor pune la dispozitia lor fondurile necesare . Credem ca este cazul ca pana la realizarea patrioticelor intentii , Parlamentul sa fier dotat cu un cabinet de psihiatrie . E mai economic si pacea lumii , inclusiv a noastra , va fi asigurata .