Parlamentarii, pe punctul de a înfiinţa o nouă comisie de afaceri europene

Membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor au semnalat, în şedinţa de miercuri a forului, o situaţia \"hilară şi ruşinoasă\" survenită după o decizie a Senatului de a constitui propria Comisie de afaceri europene, deşi există o comisia comună pentru cele două Camere ale Parlamentului. Deputatul din partea minorităţilor Ovidiu Ganţ a semnalat colegilor săi că există riscul înfiinţării a trei Comisii de afaceri europene cu aceleaşi atribuţii. \"Situaţia e ambiguă. Senatul a hotărât să-şi înfiinţeze propria Comisie de afaceri europene, dar comisia comună încă funcţionează (...) Consider că este o prostie că există comisii separate. Nu poate să existe o comisie comună, una la Senat şi eventual una la Cameră, pe care trebuie să o înfiinţăm prin hotărâre\", a remarcat deputatul. El a apreciat că se impune de urgenţă convocarea unei şedinţe de plen reunit, pentru desfiinţarea comisiei comune. De aceeaşi părere cu Ganţ este şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, social democratul Valeriu Zgonea. \"Este o postură delicată. Lumea o să râdă de noi după ce am fost lăudaţi atâţia ani de zile că am învăţat din experienţa statelor europene şi avem o singură Comisie de afaceri europene”, a explicat Zgonea. La rândul său, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Adrian Năstase a pledat pentru constituirea unei comisii de afaceri europene la Senat, deşi a admis că, formal, ar trebui dată întâi o decizie a celor două Camere de desfiinţare a comisiei comune. \"Constituim o comisie la nivelul Camerei pornind de la o situaţie de fapt care a apărut, iar apoi când vom avea o şedinţă a celor două plenuri, ratificăm această situaţie de fapt (...) Şi atunci, cred că ar trebui de îndată să trecem la pregătirea unei comisii a Camerei.\", a comentat Năstase. Liderul de grup al PSD din Cameră, Mircea Duşa, a declarat că discuţia în Biroul Permanent nu a fost finalizată, o decizie pe tema înfiinţării unei Comisii de afaceri europene şi la Cameră urmând să fie luată abia după ce plenul reunit va decide desfiinţarea Comisiei comune cu acelaşi scop.