„Parlamentarii PNL cu mai multe mandate trebuie să facă un pas în lateral“

10:13:36 / 29 Septembrie 2016

Politicieni?

In mod normal asa ar trebui sa se intample in toata tara si in toate partidele. Dar ce este normal in politica noastra? Cele mai deranjante probleme care nu cred ca vor fi schimbate vreodata ar fi absenteismul aprlamentarilor la sedinte, amanarea continua a unor legi necesare oamenilor ( pe 23.09.2016 trebuia votata legea privind intrarea in vigoare la 30.09. a legii amanate insolventei persoanelor fizice), legea conversiei creditelor si multe altele. Ne-am dorit dupa un referendum sa ramanem cu max 300 de parlamentari dar pe ei ii doare.. undeva. Sunt foarte multe probleme cu acest parlament dar nu se doreste sa se faca ceva in care sa avem incredere. Oricum absenteismul la vot va legifera din nou un parlament care nu ne va reprezenta.