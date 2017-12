A apărut o nouă specie de politicieni tip căpriţă. Ies ca prostănacii în faţă, unii chiar la microfonul Parlamentului!, şi se cer afară. Se dau cu fundul lor neînţărcat de pămînt şi strigă: ”Vleau în PD-L”. Din anumite considerente, ca ifose şi mofturi, seamănă cu Monica, prototipul universal de fată mare. Pe post de ginerică fără frontiere, dar cu bretele, PD-L curtează parlamentarii din PNL şi PSD. E drept, sînt destui care pun botul. Deunăzi, o mioapă a anunţat, pipăind înalta tribună de unde vorbea, că se mărită cu partidul amintit. Să-i fie de bine! Sau, mai bine, să-i urăm dantură sănătoasă. Cînd PD-L o să constate că îi este de prisos, o să fie aruncată precum o măsea stricată! Tăpănos şi plin de el, se prezintă în faţa noastră politicianul tip căpriţă, neam cu prostul la a nu ştiu cîta spiţă. E vorba despre parlamentarul cu noroace şi cu patru floace. E dorit de PD-L pentru votul lui anemic. În perioada sa de comercializare pe tarabă, parlamentarul care se vinde pe orice seamănă foarte mult cu un ieduţ care, chipurile, din cauza presiunilor politice la care este supus, se cufureşte des. Fire nestatornică în politică şi în partidul din care provine, parlamentarul care se vinde singur este mînat din urmă de un puternic dor de ducă. Anul acesta, la concurenţă cu “Ziua recoltei”, s-a deschis tîrgul de parlamentari dornici să se înroleze în PD-L. În ciuda publicităţii deşănţate din ultimele zile, oferta nu este chiar atît de generoasă pe cît cred unii. De pildă, am întîlnit destui politicieni rahitici. Unii speră să ia în greutate în PD-L. De unde să ştie, sărmanii de ei!, că locurile rezervate lîngă ugere sînt limitate! În naivitatea lor feroce, cred că PD-L va rămîne veşnic o vacă bună de muls. Aiurea şi nu am palton! Sigur, partidul, în criză de voturi, este dispus să facă unele concesii. De aceea, fiind vorba de parlamentari de dar, nu-i mai caută nimeni la dinţi. Aud că parlamentarii care se vînd cer un preţ adecvat condiţiilor de criză. Practic, se dau pe nimica toată! Curînd, vor fi folosiţi pe post de rumeguş. În tîrgul parlamentarilor, după noua reorganizare, este o atmosferă de plîns. Strigătul negustorilor sună oarecum a bucium cu jale: ”Ia, neamule, parlamentarul cu noroaceeeee…” Se simte, de ce să nu recunosc, lipsa talentului organizatoric al domnului Flutur. Mă aşteptam ca oile lui să scrie pe toate dealurile noile oferte. La intrarea în PD-L, parlamentarii vînduţi sînt căutaţi la boaşe printr-o cîntărire de voie. În funcţie de greutatea lor, sînt sau nu repartizaţi pe funcţii. În mare, operaţiunea de trecere, ca la Smîrdan, de la un partid la altul, se bazează pe sentimente patriotice. Mulţi vorbesc despre PD-L ca despre mama lui Ştefan cel Mare. Eroare totală. Eroare de pilotaj. Greşit. Mama lui Ştefan cel Mare este bărbat şi locuieşte, cu acte în regulă, pe o stîncă neagră. Tîrgul parlamentarilor continuă. Nesătul din fire, PD-L înghite tot. De pildă, pentru că nu a reuşit să distrugă PNL, acum, îl ia pe bucăţele şi pe degeţele. Sîntem în sezonul de toamnă al achiziţionării de voturi în natură. Politicienii tip căpriţă caută un loc sub scufiţa imunităţii. Subit, după ce l-au cîntat peste tot, parlamentarii din tîrg au ajuns la concluzia că îl iubesc pe Băsescu! Mahala de doi lei. După ce l-au înfierat cu mînie liberală, se agaţă cu disperare de bombeurile lui lucioase, unde, desigur, nu este loc pentru toţi traseiştii politici ai momentului. Tema bocetului este una singură: ”Domnule preşedinte, să ne ierţi, cînd te-am înjurat, bre, eram beţi!” Dacă nici domnul preşedinte nu-i înţelege pe şpriţangiii politichiei noastre, atunci, cine naiba să o mai facă! Domnul Pinalti este un caz special de efervescenţă politică. Domnia sa a dat din beţia de cuvinte în beţia adevărată. “Ia parlamentarul cu noroaceeee, dai un ban şi, pînă la urmă, nu ştii dacă face!” Ca la noi, politică strepezită.