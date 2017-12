Parlamentarul de tip mălai mare

În ultima vreme, politicianul de talie mălai mare se agită mai mult decît este cazul. Din prea multă plictiseală, se bagă singur în seamă. Ca element de bază în ce priveşte recunoaşterea lui, ştim cu toţii că este prost făcut grămadă. De aceea, atenţie, unde vedeţi o grămadă de ceva, preventiv, nu o luaţi pe de-a dreptul. Ocoliţi. Din cauza dimensiunilor sale exagerate, politicianul de tip mălai mare seamănă cu un şantier în dezordine. E de-a dreptul periculos să circuli prin zonă fără cască de protecţie. Atenţie, cad cărămizi! Mălai mare este tratat ca un monument. Desigur, al prostiei. Creierul lui reprezintă o parte infimă din greutatea sa totală. În Parlament, cînd se aşează în prezidiu, e ca la eclipsa totală de soare. Scade vizibilitatea şi pe culoare. Mălai mare ne ameninţă tot timpul cu muşchii lui fleşcăiţi de atîta efort inutil. Dacă îl întrebi care sînt meritele sale politice, încercînd să-l plasezi pe o anumită scară a valorilor, nu-ţi poate oferi nici măcar un exemplu concludent! El ştie una şi bună. E mare şi tare. Aşa se crede dumnealui. Zice că e mare şi tare în toate cele ce sînt. Adeseori, în timpul sesiunilor parlamentare, pentru a fi deosebit de ceilalţi anonimi, i se spune malacul. În cazul său, nu contează numele şi prenumele, pregătirea profesională, pentru că nu are, naţionalitatea etc. Mălai mare s-a făcut cunoscut prin atitudinea sa de paiaţă politică. Pentru că niciodată nu are argumente în susţinerea unei cauze sau teorii, se trînteşte de-a dreptul în mijlocul drumului, blocînd circulaţia cu fundul lui mare de rîtan. Parlamentarul mălai mare este o frînă în calea dezvoltării. De cînd a intrat în politică, merge numai cu frîna de mîna trasă. Cu prilejul unor conferinţe sau dezbateri politice, se laudă că economia duduie. În realitate, scîrţîie. Cea mai grea moştenire politică o reprezintă parlamentarii din tipologia gen mălai mare. Cum ajung în Parlament, din primul minut al existenţei lor politice, vegetează. E cîte un mălai mare care seamănă cu o meduză călcată de tractor. Se întîmplă des astfel de accidente pe plajă. Practic, nicăieri nu te mai afli în siguranţă. Pentru personajul născut din spuma lui mălai mare, după cum zice el, politichia e un fel de pleaşcă. Criza este pentru amărăşteni. Din cîte constat, nu am auzit ca vreun mălai mare al politichiei să se plîngă de scăderea nivelului său de trai! Dimpotrivă, ştiu cum să tragă turta pe spuza lor. Turta de mălai este, cum s-ar spune, specialitatea casei. Desigur, nu cred că sînteţi atît de naivi încît să vă gîndiţi la mălaiul din visele proletare ale vrăbiuţei de pe gard! Vorbim despre mălaiul transformat în euroi la cursul zilei. Mălai mare nu se încurcă deloc cu mărunţişuri. De cum ajunge în Parlament, el are o ţintă clară. Creşterea calităţii nivelului său de trai. Atît. Mălai mare circulă pe spaţii largi. E ca un tăvălug. Calcă totul în picioare!