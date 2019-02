Parlamentul britanic nu se grăbește să voteze un acord revizuit de Brexit

Premierul britanic Theresa May i-a informat marţi pe principalii miniştri din cabinetul său că parlamentul de la Londra nu va vota săptămâna aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp pentru negocieri cu Uniunea Europeană. May încearcă să modifice acordul la care a ajuns cu UE anul trecut şi care a fost respins de parlamentari cu o majoritate covârşitoare, din cauza îngrijorării privind viitorul frontierei dintre Irlanda de Nord şi Republica Irlanda. "Ea a spus că este clar că încheierea acestor discuţii cu UE va necesita ceva mai mult timp, de aceea nu vom propune un vot semnificativ săptămâna aceasta", a spus o purtătoare de cuvânt, după şedinţa săptămânală a cabinetului.