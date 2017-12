Parlamentul European şi-a defintivat comisiile

Parlamentul European (PE) a votat, ieri, componenţa comisiilor parlamentare permanente pentru următorii doi ani şi jumătate. Elena Băsescu a fost votată ca membru titular în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, iar Laszlo Tokes şi Corneliu Vadim Tudor vor fi colegi în Comisia pentru cultură şi educaţie, în timp ce Gigi Becali face parte din Comisia de Comerţ Internaţional, alături de Iuliu Winkler (UDMR-PPE). Cel mai mare număr de europarlamentari români se va regăsi în Comisia pentru afaceri externe (AFET), care are în total în componenţă 76 de membri. Astfel, în această comisie vor figura Norica Nicolai (PNL - ALDE); Adrian Severin (PSD - S&D) şi Cristian Preda (PD-L - PPE). Ioan Mircea Paşcu (PSD - S&D) va figura în aceeaşi comisie, unde va avea de altfel şi funcţia de vicepreşedinte. Norica Nicolai, la rîndul său va fi vicepreşedinte al unei subcomisii a AFET, pentru securitate şi apărare (SEDE), care are în total 30 de membri. Laszlo Tokes va activa, de asemenea, într-o subcomisie AFET, respectiv în cea pentru drepturile omului (DROI) unde va fi, de altfel, şi singurul dintre cei 30 de membri care este europarlamentar român. Elena Băsescu (PPE-PD-L) va fi colegă cu social-democrata Rovana Plumb şi cu Traian Ungureanu (PPE-PD-L) în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL), care are în total 50 de membri. Corina Creţu va fi vicepreşedinte şi singurul eurodeputat român din Comisia pentru dezvoltare (DEVE), care are în total 30 de membri. Sabin Cutaş (PSD-PC ) va fi în Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON), care are 48 de membri, membru şi vicepreşedinte al acestei comisii fiind Theodor Stolojan (PD-L-PPE). În Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI), care are 64 de membri, vor figura Elena Oana Antonescu (PD-L-PPE), Daciana Sîrbu (S&D-PSD) şi Claudiu Ciprian Tănăsescu (PRM). Ioan Enciu (PSD-S&D) şi Adina Vălean (PNL-ALDE) vor activa în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE), alături de alţi 53 de eurodeputaţi din celelalte 26 de state membre UE. Cristian Buşoi este înscris în Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) în timp ce în Comisia pentru transport şi turism (TRAN) figurează ca membri Marian-Jean Marinescu (PD-L-PPE) şi Silvia Adriana Ţicău (S&D- PSD), aceasta fiind şi vicepreşedinte. Între cei 49 de membri din Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), vor figura Victor Boştinaru (S&D-PSD), Petru Constantin Luhan (PPE), Iosif Matula (PD-L- PPE) şi Ramona Nicole Mănescu (PNL- ALDE). Rareş Niculescu (PD-L-PPE) va fi membru cu funcţia de vicepreşedinte în Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI). Sebastian Bodu va fi vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI), care are în total 25 de membri, în timp ce printre cei 55 de membri ai Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) figurează Monica Macovei (PD-L-PPE), Csaba Sogor (PPE) şi Renate Weber (PNL-ALDE). Victor Boştinaru şi Adina Vălean vor fi şi membri ai Comisiei pentru petiţii (PETI). Componenţa comisiilor a fost stabilită prin vot în urma propunerii Conferinţei preşedinţilor, această structură fiind valabilă în următorii doi ani şi jumătate.