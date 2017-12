Parlamentul scoțian, ținta unui atac cibernetic „brutal“

Parlamentul scoțian este miercuri ținta unui atac cibernetic 'brutal', însă acesta nu a creat breșe în sistemele de apărare IT ale forului legislativ de la Edinburgh, transmite Reuters. ''În acest moment nu există nicio dovadă care să sugereze că atacul a cauzat breșe în sistemele noastre de apărare; sistemele noastre IT continuă să fie deplin operaționale. Utilizatorii trebuie să fie, totuși, conștienți că acest atac este în desfășurare. Nu este neobișnuit ca atacurile cu forță brută să dureze o perioadă de câteva zile și de aceea este esențial ca utilizatorii de cont IT să fie vigilenți și să raporteze orice probleme suspecte'', a menționat parlamentul Scoției într-o declarație. Hackerii care efectuează un atac 'brutal' încearcă în mod repetat să obțină acces la sistemele IT prin încercarea de diferite parole.

Ultimul atac cibernetic major din Marea Britanie, 'WannaCry', a avut loc în luna mai și a afectat sute de mii de computere, perturbând sistemele informatice din peste 150 de țări.