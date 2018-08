Parlamentul și Albă ca Zăpada: opt „Mutulică” și mulți guralivi

După aproape doi ani de mandat al actualului Legislativ, există parlamentari care abia dacă au deschis gura o dată. E drept că, având în vedere faptul că în Parlamentul României se află mai mult de 450 de aleși, este normal ca printre ei să se afle oameni mai puțin vocali. Însă, printre aleșii neamului, sunt câțiva care au acționat ca niște fantome în timpul ședințelor. Asta dacă au venit la întruniri. Potrivit Mediafax, opt dintre cei 465 de parlamentari au luat cuvântul doar o singură dată, la depunerea jurământului. Alţi 130 de aleși au vorbit în plenul Parlamentului de mai puţin de 10 ori, în aproape doi ani. La polul opus există aleşi care par să fi avut multe de spus și au simțit nevoia să deschidă gura în plen de peste 500 de ori.

DEPUTAȚII MUTĂLĂI ȘI CEI SUFERINZI DE LOGOREE

Din 329 de deputaţi, opt sunt din cale afară de timizi sau dezinteresați. Asta pentru că au luat cuvântul în plenul Camerei o singură dată, la depunerea jurământului, în decembrie 2016. Printre aceştia se numără actualul ministru al Economiei, Dănuţ Andruşcă, deputatul Furic Iarco, din partea minorităţilor naţionale şi fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, care a demisionat din PSD şi a trecut la Pro România. Alţi 98 de membri ai Camerei Deputaţilor au luat cuvântul de mai puţin de 10 ori în mandatul de un an şi jumătate. Printre ei se numără Sorin Cîmpeanu, fostul ministru al Educaţiei în Guvernul Ponta și deputatul ALDE Adrian Mocanu. De asemenea, social-democratul Florin Manole a fost destul de scump la vorbă. În mod paradoxal, am spune, având în vedere că el, înainte să intre în politică, el a fost activist, iar acum pretinde că militează pentru drepturile omului, ceea ce înseamnă că este destul de vocal. Manole a luat cuvântul de cinci ori, într-un an şi jumătate. Însă îi acordăm circumstanțe atenuante, din moment ce se află la prima sa experiență în Legislativ. La polul opus se află 14 deputaţi, care au avut chiar și câte 1.000 de luări de cuvânt. Primul în top este fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, pe care parlamentarii l-au putut auzi vorbind de 1.141 de ori. Alţi deputaţi cu activitate remarcabilă, din punctul de vedere al luărilor de cuvânt, sunt Florin Roman (PNL), Corneliu Bichineţ (PMP) şi Márton Árpád (UDMR).

NICI SENATORII NU DAU PE-AFARĂ DE VORBIT

Nici senatorii nu au fost foarte activi de la depunerea jurământului până acum. Nu mai puțin de 32 de senatori din totalul de 136 au luat cuvântul de mai puţin de 10 ori. Culmea, cei mai tăcuți sunt aleșii PSD. Exact 19 social-democraţi nu s-au afirmat în actuala legislatură, printre aceştia fiind şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care are doar trei luări de cuvânt în plen. Nici vicepremierul Paul Stănescu, totodată ministrul Dezvoltării Regionale, nu s-a afirmat. El a vorbit doar de şase ori în plen, din 2016 şi până în prezent. La rândul său, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a vorbit în faţa colegilor din Senat de cinci ori în acest an şi jumătate, de când a depus jurământul. În extrema cealaltă se află 30 de senatori care s-au dovedit mai guralivi și au luat cuvântul de peste 100 de ori. Cei mai activi au fost senatorii USR Remus Mihai Goţiu (482 de luări de cuvânt) și Florina Presadă (365 de intervenții în plen). Și senatorul PSD Şerban Nicolae e pe loc fruntaș în topul celor mai vorbăreți aleși, cu 377 de luări de cuvânt. Nici fostul preşedinte al României Traian Băsescu nu a fost prea tăcut, el luând cuvântul de 227 de ori. Ce-i drept, printre cei mai vorbăreți senatori și deputați observăm exemple de aleși care doar asta știu să facă, nefiind prea buni la fapte. De unde înțelegem că și în politică se aplică principiul moderației.