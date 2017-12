Parodie porno după „Avatar”

O parodie pornografică după superproducţia SF 3D „Avatar”, intitulată „This Ain\'t Avatar XXX”, constituie unul dintre noile proiecte ale Hustler Studios, filmul urmând să apară pe piaţă anul acesta. Filmările pentru această parodie vor debuta în lunile următoare. Ştirea a fost făcută publică la scurt timp după ce filmul regizat de James Cameron a câştigat două premii Globul de Aur, la categoriile Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor. „This Ain\'t Avatar XXX” face parte dintr-o serie de DVD-uri a căror lansare este programată anul acesta, după succesul unor parodii ale altor filme clasice, precum „Star Trek”, „The Jeffersons”, „Beverly Hills 90210”, „Nailin\' Palin” şi „Saved By The Bell”. James Cameron a sugerat recent că a tăiat o scenă de sex Na\'vi din varianta care a fost lansată pe marile ecrane, care va fi însă inclusă în bonusurile de pe DVD-ul în ediţie specială.

Controversele cu privire la „Avatar” se multiplică în SUA şi în restul lumii, regizorul fiind acuzat de plagiat şi de instigare la consumul de tutun. În prezent blogosfera şi media americane sunt furnicare de dezbateri şi polemici cu privire la acest film cu giganţi albaştri. Prima polemică, nu surprinzătoare în ţara care practic a interzis fumatul pe teritoriul său, este declanşată de asociaţiile anti-tutun americane care acuză lungmetrajul că încurajează fumatul. Site-ul scenesmoking.org, care stabileşte un palmares al filmelor care prezintă un pericol pentru plămâni, nu a digerat scena în care Sigourney Weaver, în rolul lui Grace, se delectează cu o ţigară. O altă polemică a luat naştere în Rusia în urmă cu o săptămână, care a fost preluată de site-urile americane. Fanii literaturii science-fiction au găsit asemănări între „Avatar” şi „Noon Universe”, în traducere Universul Noon, o serie de romane scrise de fraţii Arcadi şi Boris Strugaţski. Seria de zece romane publicate în anii \'60 povesteşte întâmplările unei rase umanoide numită Nave, nume asemănător cu Na\'vi din „Avatar”. Acţiunea în romanele ruşilor se derulează, la fel ca în „Avatar\"” pe planeta Pandora, într-o junglă luxuriantă. Boris Strugaţski, singurul care a rămas în viaţă, nu a văzut încă filmul care a declanşat controversele şi nu vrea să îl acuze pe James Cameron de plagiat. Nu este prima dată când se spune că regizorul canadian ar fi împrumutat ideile altora, însă acesta respinge acuzaţiile.

Cineastului i se mai reproşază că ar fi vrut să exploateze „vina omului alb”. Publicaţia „The Washington Post” dedică subiectului un editorial şi cere o dezbatere cu privire la rasă, iar „The New York Times” preia pe site blog-ul intitulat „Când vor înceta albii să facă filme precum Avatar?”. Povestea albilor care se simt vinovaţi de ororile comise împotriva persoanelor de culoare, dar care sfârşesc prin a deveni parte din lumea acestora pentru a-i salva este o temă clasică la Hollywood. Înainte, tema a fost folosită în „Dancing With the Wolves / Dansând cu lupii”, „ Last Samurai / Ultimul samurai”, \"Dune\" şi în „District 9”.